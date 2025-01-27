Атака со взломом: как ВС РФ проводят массированные ракетные удары с преодолением ПВО

Россия располагает большим арсеналом средств, способных поразить любую цель на территории Украины

Систематические комплексные ракетные атаки по объектам военной и двойной инфраструктуры Украины выполняются разными родами войск Вооруженных сил Российской Федерации. Зарубежные наблюдатели отмечают сложные маршруты атакующих ракет и дронов. Почему так происходит, какова логика планирования таких ударов и как происходит взлом противовоздушной обороны противника — в материале «Известий».

Комплексные ракетно-дроновые удары

В ходе массированных ударов по военным объектам на территории Украины атакующие ракеты и БПЛА двигаются порой по весьма замысловатым маршрутам. Иногда даже могут возникнуть мысли о целесообразности столь сложных маневров. Они часто заходят на один объект с разных направлений и совершают маневры в глубине территории Украины. Но, если вникнуть в нюансы, то многое становится понятным.

В такого рода атаках решается не одна-две, а целый комплекс задач самого разного характера, и это не просто ракетно-дроновый удар, а продуманная и заранее спланированная операция разнородных сил.

Беспилотник-камикадзе «Герань-2» Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Во-первых, в таких атаках принимают участие разные ударные системы. Не только ракеты, но и, например, дроны-камикадзе дальнего действия типа «Герань» и другие. В частности, для отвлечения внимания ПВО противника используются крылатые ракеты нескольких типов, сверхзвуковые и гиперзвуковые крылатые, а также баллистические реактивные боеприпасы. Конечно, принципы применения и цели у такой широкой номенклатуры ударных вооружений должны быть разные.

Широкая номенклатура

Все они обладают разными возможностями и техническими характеристиками. Дроны-камикадзе типа «Герань» ведут атаку большими количествами на малых высотах и на относительно небольшой скорости 150–170 км/ч. Дальность полета может составлять до 2000 км, что более чем достаточно для поражения любых целей на территории Украины и дает некоторый запас дальности для совершения маневров.

Крылатые ракеты типа «Калибр» (морские), 9М728 (комплекс «Искандер-М», наземные) или Х-555 (воздушные) имеют дальность действия от 500 до 2500 км и летят уже на более высокой, но всё еще дозвуковой скорости с огибанием рельефа местности.

Боевые пуски крылатых ракет ОТРК «Искандер-М» Источник изображения: Фото: ТАСС

Почти так же летят менее заметные и более совершенные ракеты воздушного базирования Х-101. Ракеты фронтовой авиации Х-59М и Х-69 обладают меньшей дальностью, но они более скрытны, так как имеют меньшие размеры и, следовательно, меньшую по мощности боевую часть. Сверхзвуковые противорадиолокационные ракеты Х-31 также имеют дальность действия буквально в пару сотен километров, но за счет скорости могут поражать объекты оперативно — до того, как цель сменит положение.

Ракеты Х-22 и их модификации крайне сложно сбить из-за высокой, близкой к гиперзвуковой скорости полета. Гиперзвуковые ракеты 9М723 комплекса «Искандер-М», ракеты «Кинжал» и «Циркон» также практически недоступная цель для украинской ПВО, но эти ракеты не могут выполнять полет по сложному маршруту — они аэробаллистические и могут совершать лишь ограниченные маневры только для срыва работы противоракетной системы.

Планирование ударов

Имея такой разнородный состав сил и средств, нужно максимально эффективно их использовать. И необходимо при этом решать несколько задач — весьма расточительно для каждой цели устраивать отдельную операцию.

Простой пример, в процессе нанесения ударов дронами «Герань» по объектам двойной инфраструктуры и складам вооружений и военной техники может вскрыться система ПВО противника. По ней наносится удар крылатыми ракетами.

В процессе удара крылатыми ракетами противник задействует резервные системы ПВО, которые ранее находились в режиме радиомолчания.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Они так же вскрываются, и по ним наносится удар уже в зависимости от типов — или крылатыми, или аэробаллистическими ракетами. В итоге получаем несколько этапов, целей и задач в одной операции.

Заграничные комплексы

Еще один момент, системы ПВО «Пэтриот», например, имеют не круговую зону поражения, а секторную. Из нескольких «Пэтриотов» можно, конечно, выстроить и круговую защиту объекта, но только если в распоряжении противника достаточно комплексов и пусковых установок. При этом противник постоянно перемещает свои системы ПВО, чтобы выводить их из-под возможных ударов российских ракет.

Системы ПВО «Пэтриот» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Таким образом, наиболее эффективной атакой защищенного объекта или собственно системы ПВО будет удар с разных направлений и одновременно ракетами разных типов. Вероятность преодоления таким образом даже эшелонированной системы ПВО сильно повышается. Но для того, чтобы зайти на удаленную цель с разных направлений, да еще и в один момент ракетами разных типов, надо тщательно спланировать их маршруты. Отсюда и природа сложных и запутанных маршрутов.

Тем более что противник располагает и средствами радарного обнаружения. К нему поступают и данные с самолетов дальнего РЛС-обнаружения стран НАТО.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry НАТО Источник изображения: Фото: TASS/Zuma/Cody Froggatt

Чем больше ракет с непредсказуемыми маршрутами будут видеть на своих радарах операторы противника, тем сложнее будет подготовиться к отражению удара. Самая простая атака — удар по кратчайшему маршруту — позволяет сосредоточить на его направлении основную массу средств ПВО и повысить тем самым плотность обороны.

И, конечно, часто менее дорогие дроны могут выполнять роль ложных целей, отвлекая на себя внимание систем ПВО. Они могут двигаться на заведомо большей высоте и иметь специально запланированный маршрут. В это время ракеты основного удара, скрываясь в складках местности, незаметно пройдут к целям.

Современное ракетно-дроновое нападение — это сложная войсковая операция, в которой успех зависит от огромного количества факторов. И с развитием систем вооружений они вряд ли станут проще.

Дмитрий Корнев