Премьер-министр Словакии отметил, что теперь Киев ждут катастрофические перспективы

ПРАГА, 25 января. /ТАСС/. Страны Запада сорвали заключение соглашения и помешали закончить конфликт на Украине еще в 2022 году. Об этом в эфире телеканала STVR заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Война могла закончиться уже в апреле 2022 года, когда на повестке дня лежало мирное соглашение, - сказал он. - Однако Запад помешал Украине подписать соглашение".

По словам Фицо, Украину ждут катастрофические перспективы. "[Украина] никогда не будет в НАТО и будет иметь огромные проблемы со вступлением в ЕС", - считает премьер.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам с Киевом. Он отмечал, что РФ не только готова к ним, но и в самом начале конфликта вела такие переговоры, был даже выработан взаимно приемлемый договор, парафированный с украинской стороной. Однако украинская сторона по совету извне этот договор отвергла.

Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле состоялась 29 марта 2022 года, переговоры продлились около трех часов. Принципы будущего соглашения включали в себя обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное оружие.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. Как отмечал Путин, Киев отказался от договоренностей. Это, по заявлениям украинской стороны, произошло по совету занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.