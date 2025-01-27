Войти
Интерфакс-АВН

Трамп распорядился возобновить поставки авиабомб класса МК-84 в Израиль

243
0
0
Авиабомба МК-84
Авиабомба МК-84 на базе HABRAS, Турция.
Источник изображения: © Фото : Ministry of Industry and Technology

Вашингтон. 25 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп распорядился снять запрет, введенный прежней администрацией, на поставки Израилю авиабомб весом 2 тыс. фунтов, сообщает Axios.

"Со складов США в Израиль отправят 1,8 тыс. бомб класса МК-84", - говорится в сообщении портала.

Источники Axios утверждают, что "в ближайшее время бомбы весом 2 тыс. фунтов будут загружены на корабли и отправлены в Израиль".

Весной прошлого года бывший президент США Джо Байден заявлял, что в случае вторжения израильской армии в Рафах (юг сектора Газа), Вашингтон остановит поставки снарядов, бомб и прочего вооружения Израилю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
К-84 Екатеринбург
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 13:26
  • 7175
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 13:06
  • 1
Игра на поражение: ВСУ атаковали регионы РФ реактивными БПЛА
  • 27.01 11:10
  • 0
Дронов много не бывает
  • 27.01 10:45
  • 0
Кто и как платит за безопасность в Европе и, причём тут Трамп
  • 27.01 09:51
  • 2
Ответ на "Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО"
  • 27.01 09:42
  • 6
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 27.01 09:15
  • 3
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 26.01 01:43
  • 2
Нам крылья Родина дала
  • 25.01 20:27
  • 0
Ответ на "В США объяснили уникальность крейсера «Адмирал Нахимов»"
  • 24.01 15:05
  • 3
В ЛНР испытали робота для минирования
  • 24.01 13:49
  • 0
Польский эксцесс
  • 24.01 06:19
  • 3
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 06:14
  • 0
Об Украине - сейчас, и почти сто лет назад.
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили