Трамп распорядился возобновить поставки авиабомб класса МК-84 в Израиль

Вашингтон. 25 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп распорядился снять запрет, введенный прежней администрацией, на поставки Израилю авиабомб весом 2 тыс. фунтов, сообщает Axios.

"Со складов США в Израиль отправят 1,8 тыс. бомб класса МК-84", - говорится в сообщении портала.

Источники Axios утверждают, что "в ближайшее время бомбы весом 2 тыс. фунтов будут загружены на корабли и отправлены в Израиль".

Весной прошлого года бывший президент США Джо Байден заявлял, что в случае вторжения израильской армии в Рафах (юг сектора Газа), Вашингтон остановит поставки снарядов, бомб и прочего вооружения Израилю.