Зеленский попытался оправдаться за указ о запрете переговоров с Путиным

По его словам, указ о запрете переговоров с российским лидером был продиктован обстоятельствами момента, когда он был подписан

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что его указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был продиктован обстоятельствами момента, когда он был подписан, и вновь заговорил о готовности вести переговоры с российской стороной.

"Решение, почему я подписал этот указ. <...> Было много теневых политических процессов, вовлечены и наш депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты. <...> Я это остановил. <...> Запретил кому угодно проводить переговоры", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, изменилась ли его позиция с тех пор, как он своим указом запретил переговоры с Путиным. Видео совместной пресс-конференции президентом Молдавии Майей Санду, которая находится с визитом в Киеве, выложил офис Зеленского.

Он добавил, что не знает, каким будет формат переговоров по мирному урегулированию, однако полагает, что там будут участвовать Украина, США, Европа и российская сторона.

Власти Украины ранее придерживались бескомпромиссной риторики в вопросах участия России в переговорах по мирному урегулированию, а также при поддержке Запада пытались созывать "мирные" конференции, куда не приглашали Москву. Как отмечали в МИД РФ, эти встречи оборачивались полным фиаско, так как не могли служить основой для устойчивого мира.

Риторика Киева стала меняться после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который декларировал намерения в скорейшем времени положить конец украинскому конфликту. После вступления в должность он сообщил о желании поговорить с президентом РФ и сделал ряд резонансных заявлений, в частности что Зеленский говорил ему о готовности заключить сделку для завершения конфликта.

23 января Зеленский заявил, что допускает возможность переговоров Путиным при условии, что Трамп гарантирует Украине безопасность. Он также допустил, что переговоры могут начаться, даже если Украина не вернется к границам 2022 года, на чем ранее настаивали в Киеве как на необходимом условии. В связи с этим оппозиционно настроенный депутат Веховный рады Александр Дубинский отметил, что Трамп заставил Зеленского "крутиться, как уж на сковородке".

О "запрете переговоров"

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с Путиным, а также украинские инициативы, свидетельствующие о полной оторванности Киева от современных реалий.

Путин, комментируя слова Трампа, подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от дипломатического урегулирования конфликта, это делал Киев. Он добавил, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров. Российский лидер добавил, что всерьез вести переговоры в условиях "запретительного декрета" Зеленского вряд ли возможно.