Army Recognition: ВСУ перехватили крылатую ракету Х-59 с помощью американской системы ПВО VAMPIRE, установленной на катере

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Боевики киевского режима смогли перехватить российскую крылатую ракету Х-59 при помощи системы ПВО VAMPIRE, установленной на быстроходном катере. Об этом информирует издание Army Recognition. В публикации отмечается, что это первое боевое применение ЗРС VAMPIRE для перехвата крылатой ракеты, что является значительным шагом вперёд в способности Украины противостоять современным воздушным угрозам.

Инцидент произошёл над Чёрным морем – стратегически важным регионом, где украинские и российские войска ведут интенсивные воздушные и морские бои. Крылатая ракета Х-59, ключевой компонент российского ракетного арсенала, представляет собой серьёзную угрозу для систем обороны из-за своей дозвуковой скорости, низкого профиля полёта и возможностей высокоточного наведения. Обладая дальностью около 300 километров и способностью нести как обычные, так и ядерные боеголовки, Х-59 часто используется для нанесения ударов по важным целям

– приводит издание подробности инцидента.

При этом подчеркивается, что успешный перехват ракеты Х-59 знаменует собой важный шаг вперёд в усилиях Украины по укреплению своей военно-морской и противовоздушной обороны, особенно в условиях ракетных угроз со стороны России в Чёрном море.

Система противовоздушной обороны VAMPIRE SAM представляет собой портативное, модульное и легко адаптируемое решение для противовоздушной обороны. Она предназначена для быстрого развёртывания на различных платформах, включая военные грузовики, гражданские транспортные средства и быстроходные катера. Благодаря такой гибкости она является высокоэффективным и экономичным средством защиты прибрежных и морских районов от широкого спектра воздушных угроз, от беспилотников до сложных крылатых ракет, таких как Х-59

– объясняет Army Recognition.

Говоря о других достоинствах системы, автор публикации отмечает ее совместимость с передовыми боеприпасами, такими как APKWS (Advanced Precision Kill Weapons System).

Эта ракета, проверенная в боевых условиях, заполняет пробел между неуправляемыми ракетами для подавления целей на большой площади и более дорогими противотанковыми боеприпасами. APKWS обеспечивает возможность высокоточного поражения, позволяя поражать легкобронированную технику, особенно в городских условиях, где минимизация сопутствующего ущерба имеет решающее значение

– констатирует автор.

По информации издания, в случае с перехватом ракеты Х-59 интеграция системы VAMPIRE с ракетой APKWS имела решающее значение для успеха операции.

Ракета была отслежена, подсвечена с помощью лазера и перехвачена до того, как достигла намеченной цели. Это достижение подчёркивает адаптивность и точность системы VAMPIRE, которая обеспечивает необходимую защиту от высокоскоростных ракет большой дальности

– резюмирует издание.

Добавим, что сегодня о перехвате российской ракеты Х-59 над Черным морем сообщили в ВСУ. Эта информация российским Минобороны не подтверждается.