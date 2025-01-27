Будапешт и Анкара возмущены нападением Киева на «Турецкий поток» – Сийярто

Источник изображения: topwar.ru

Венгрия и Турция считают возмутительными действия Украины, атаковавшей инфраструктуру российского газопровода «Турецкий поток». Об этом по итогам телефонного разговора с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, ЕС не должен оставлять без внимания действия Киева.

Недопустимо, чтобы Европейский союз и другие международные организации игнорировали нападения, угрожающие энергетической безопасности нашей страны и других государств Центральной Европы

– указал глава МИД Венгрии.

Он добавил, что Евросоюз в полной мере должен взять на себя ответственность за безопасность в сфере энергетики.

Напомним, 11 января боевики киевского режима предприняли попытку атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Этот объект обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку».

Источник изображения: topwar.ru

По информации Минобороны РФ, все БПЛА противника были сбиты. Обломки одного из них незначительно повредили оборудование станции.

Источник изображения: topwar.ru

Чуть позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрешение на атаку компрессорной станции «Русская» Украине дали США и Великобритания. По словам, министра, таким образом Штаты рассчитывают устранить конкурента на европейском газовом рынке.