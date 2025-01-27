Войти
Военное обозрение

Будапешт и Анкара возмущены нападением Киева на «Турецкий поток» – Сийярто

325
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Венгрия и Турция считают возмутительными действия Украины, атаковавшей инфраструктуру российского газопровода «Турецкий поток». Об этом по итогам телефонного разговора с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, ЕС не должен оставлять без внимания действия Киева.

Недопустимо, чтобы Европейский союз и другие международные организации игнорировали нападения, угрожающие энергетической безопасности нашей страны и других государств Центральной Европы

– указал глава МИД Венгрии.

Он добавил, что Евросоюз в полной мере должен взять на себя ответственность за безопасность в сфере энергетики.

Напомним, 11 января боевики киевского режима предприняли попытку атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Этот объект обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку».

Источник изображения: topwar.ru

По информации Минобороны РФ, все БПЛА противника были сбиты. Обломки одного из них незначительно повредили оборудование станции.

Источник изображения: topwar.ru

Чуть позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что разрешение на атаку компрессорной станции «Русская» Украине дали США и Великобритания. По словам, министра, таким образом Штаты рассчитывают устранить конкурента на европейском газовом рынке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Венгрия
Россия
США
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
БПЛА
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 13:26
  • 7175
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 13:06
  • 1
Игра на поражение: ВСУ атаковали регионы РФ реактивными БПЛА
  • 27.01 11:10
  • 0
Дронов много не бывает
  • 27.01 10:45
  • 0
Кто и как платит за безопасность в Европе и, причём тут Трамп
  • 27.01 09:51
  • 2
Ответ на "Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО"
  • 27.01 09:42
  • 6
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 27.01 09:15
  • 3
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 26.01 01:43
  • 2
Нам крылья Родина дала
  • 25.01 20:27
  • 0
Ответ на "В США объяснили уникальность крейсера «Адмирал Нахимов»"
  • 24.01 15:05
  • 3
В ЛНР испытали робота для минирования
  • 24.01 13:49
  • 0
Польский эксцесс
  • 24.01 06:19
  • 3
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 06:14
  • 0
Об Украине - сейчас, и почти сто лет назад.
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили