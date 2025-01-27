Эксперт Малинен: остановка помощи США вынудит Киев начать переговоры с РФ

Доцент Хельсинского университета также обратился к президенту США Дональду Трампу, написав в его адрес "славно"

СТОКГОЛЬМ, 25 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский будет вынужден начать мирные переговоры после возможной приостановки военной помощи со стороны США. Такое мнение высказал доцент Хельсинского университета Туомас Малинен.

"Что ж, военная поддержка Украины Соединенными Штатами, кажется, приостановлена. Это значит, что единственной остающейся опцией для Зеленского является ведение переговоров или наблюдение за коллапсом ВСУ, который приведет или к безоговорочной капитулации и/или к военному перевороту", - написал он в X.

В посте он также обратился к президенту США Дональду Трампу, написав в его адрес "славно".

Так он прокомментировал статью газеты Politico о том, что госсекретарь США Марко Рубио в пятницу распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По данным издания, распоряжение, вероятно, затронет и военную помощь Украине.