Войти
ТАСС

Эксперт Малинен: остановка помощи США вынудит Киев начать переговоры с РФ

269
0
0
© AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos.
Источник изображения: © AP Photo/ Libkos

Доцент Хельсинского университета также обратился к президенту США Дональду Трампу, написав в его адрес "славно"

СТОКГОЛЬМ, 25 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский будет вынужден начать мирные переговоры после возможной приостановки военной помощи со стороны США. Такое мнение высказал доцент Хельсинского университета Туомас Малинен.

"Что ж, военная поддержка Украины Соединенными Штатами, кажется, приостановлена. Это значит, что единственной остающейся опцией для Зеленского является ведение переговоров или наблюдение за коллапсом ВСУ, который приведет или к безоговорочной капитулации и/или к военному перевороту", - написал он в X.

В посте он также обратился к президенту США Дональду Трампу, написав в его адрес "славно".

Так он прокомментировал статью газеты Politico о том, что госсекретарь США Марко Рубио в пятницу распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. По данным издания, распоряжение, вероятно, затронет и военную помощь Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Финляндия
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 13:26
  • 7175
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 13:06
  • 1
Игра на поражение: ВСУ атаковали регионы РФ реактивными БПЛА
  • 27.01 11:10
  • 0
Дронов много не бывает
  • 27.01 10:45
  • 0
Кто и как платит за безопасность в Европе и, причём тут Трамп
  • 27.01 09:51
  • 2
Ответ на "Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО"
  • 27.01 09:42
  • 6
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 27.01 09:15
  • 3
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 26.01 01:43
  • 2
Нам крылья Родина дала
  • 25.01 20:27
  • 0
Ответ на "В США объяснили уникальность крейсера «Адмирал Нахимов»"
  • 24.01 15:05
  • 3
В ЛНР испытали робота для минирования
  • 24.01 13:49
  • 0
Польский эксцесс
  • 24.01 06:19
  • 3
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 06:14
  • 0
Об Украине - сейчас, и почти сто лет назад.
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили