Какие у Украины могут быть гарантии будущего? (Foreign Policy, США)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время пресс-конференции в Киеве.

FP: Украина требует новых гарантий безопасности

Сегодня гарантии безопасности для Украины — снова модная тема, пишет FP. На протяжении всего десятилетия Запад продолжает кормить обещаниями Киев, но ничего конкретного США и европейские страны предоставлять не собираются — лишь раздают обещания направо и налево.

Джастин Линг (Justin Ling)

"Мы отдаем чистое золото, — заявил в 1994 году Юрий Костенко, — а взамен получаем руду".

В первые годы после распада Советского Союза Запад сколачивал леса для новой глобальной архитектуры безопасности. И Костенко, тогда украинский депутат, входил в команду переговорщиков, пытавшуюся обменять "золото" в виде ядерного оружия и стратегических бомбардировщиков на долгосрочную безопасность.

Костенко предлагал "гарантии безопасности" за подписью Великобритании и США, которые обяжут союзников Украины прийти на ее защиту.

Но в итоге из переговорной команды Костенко исключили. А его преемники не получили по окончательному соглашению, так называемому Будапештскому меморандуму, вообще никаких гарантий — лишь неопределенные "заверения". Между тем именно на этом соглашении строятся обещания Европы защищать Украину. В результате эта система "лопнула, как мыльный пузырь", как написал Костенко в прошлом году.

Сегодня гарантии безопасности — снова модная тема. Президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт "в первый же день" своего нового срока. (Впоследствии обещание было пересмотрено до "первых 100 дней" новой администрации, и отсчет пошел 20 января.)

Западные союзники Украины наперебой сулят защиту Киеву от "российской агрессии". И, как и три десятилетия назад, они безответственно раздают обещания направо и налево.

Украинцы же настроены так же скептически, как и сам Костенко в 1994 году.

В контексте мирного соглашения с Россией страны НАТО могли бы предложить Украине два типа гарантий безопасности, сообщил журналу Foreign Policy один высокопоставленный западный чиновник на условиях анонимности.

Первый тип предполагает, что члены НАТО обяжутся оказывать Киеву существенную экономическую и военную поддержку в течение многих лет после соглашения о прекращении огня. В перспективе Украина сможет войти в состав трансатлантического альянса.

Второй тип гарантий немедленно распахнет над страной предусмотренный статьей 5 устава НАТО ядерный "зонтик безопасности", обязав остальную Европу, США и Канаду защищать Украину. Можно понадеяться, что это удержит Россию от вторжения, — но при этом обяжет НАТО вступить в конфликт с Москвой, если это все же произойдет.

Второй вариант, согласился чиновник, наверняка не одобрит ни НАТО, ни Россия. Первый же, по сути, представляет собой лишь продление статус-кво.

Это вообще непреходящая проблема Киева на протяжении последнего десятилетия: реальные гарантии безопасности получить трудно, а легко лишь бессмысленные обещания.

Когда Россия и Украина впервые встретились за столом переговоров в 2014 году, после того как российские спецподразделения пересекли границу на подмогу сепаратистам в Донецке и Луганске, Франция, Германия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пообещали сохранить мир. Соглашение о прекращении огня ("Минск — 1") обязало ОБСЕ отслеживать нарушения перемирия. Однако в соглашении за это не предусматривалось никаких мер.

Неудивительно, что сепаратисты им то и дело пренебрегали, на что ОБСЕ часто жаловалась, и подписанный в феврале 2015 года "Минск — 2" оказался немногим лучше.

Когда президент Украины Владимир Зеленский, избранный благодаря обещаниям установить в стране мир, встретился со своим российским коллегой в 2019 году, он начал с цитаты из Льва Толстого: "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".

Однако путь вперед не удалось наметить даже на бумаге. Стороны начали полноценные переговоры лишь с началом российской спецоперации в 2022 году. Сначала они велись в Белоруссии, а затем в Турции.

Даже когда российские войска продвигались к Киеву, а затем отступали от украинской столицы, переговорщики продолжали встречаться в попытке выработать мирный договор. Как ни странно, они действительно приблизились к соглашению по ряду вопросов.

В результате было принято так называемое Стамбульское коммюнике, чьи черновики попали в распоряжение газеты The New York Times. Соглашение, составленное с февраля по апрель 2022 года и опубликованное лишь в 2024 году, предусматривало для Украины нейтралитет, запрет на вступление в НАТО и иностранные военные базы, а также со значительно урезанную армию.

В обмен на это другие державы должны были предоставить Украине гарантии безопасности, обязавшись принять меры в случае российского вторжения. Стороны согласились, что в список возможных гарантов войдут Великобритания, Китай, США, Франция и сама Россия, при этом в "слитом" черновике также значится, что Москва также хотела включить в этот список Белоруссию, а Киев — и Турцию.

Но никаким соглашением переговоры так и не увенчались. Боевые действия продолжились, и лишь к третьей годовщине конфликта многие кабинетные стратеги вспомнили про те ранние переговоры как доказательство того, что соглашение было возможно, но Украина и ее союзники его презрели.

В последние месяцы издания левого толка утверждали, что мировые державы "активно подрывают" шансы на дипломатическое урегулирование конфликта, а договор так и не был подписан, потому что Запад не пожелал заканчивать свою опосредованную войну. Сам министр иностранных дел России Сергей Лавров в декабре 2024 года в дружеском интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону заявил, что Стамбульское коммюнике "отверг" тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Сергею Радченко эти споры надоели.

Радченко, заслуженный профессор Школы передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в начале года выступил соавтором статьи в журнале Foreign Affairs о "переговорах, которые могли бы положить конец украинскому конфликту".

"Главная проблема, — сказал Радченко журналу Foreign Policy, — в том, что люди читают лишь заголовок, но даже не пытаются вникнуть в суть самой статьи".

Во-первых, подчеркнул он, британский премьер-министр не срывал сделки.

"Было совсем не так, — сказал Радченко. Несмотря на впечатление, что стороны вели переговоры вполне добросовестно, утверждать, что мир был "уже на подходе", было в корне неверно, продолжил он.

При этом одна из главных проблем исходила из Вашингтона, а вовсе не из Москвы. В обмен на нейтралитет Украины и ее обязательство никогда не вступать в НАТО Киев ждал от Запада прочных обязательств поспешить на его защиту, если Россия восстановит силы и снова вторгнется.

"Прежде этот вопрос с американцами не поднимался, — сказал Радченко. — Когда же украинцы завели об этом речь, американцы сказали: "Погодите-ка, это совсем не в наших интересах".

Неясно и насколько серьезно к переговорам относился президент России Владимир Путин. По условиям, которые обсуждались в Стамбуле, гаранты смогут прийти Киеву на выручку лишь на основе единогласного решения. Иными словами, Россия получит право вето в вопросе коллективной обороны Украины.

Однако несмотря на эти проблемы, переговоры продолжались даже после того, как из Бучи и других мест появились свидетельства военных преступлений и зверств, которые приписываются России, — Москва же их отвергает как дезинформацию.

"Мы считаем, что это геноцид. Мы считаем, что все они должны понести наказание, — заявил Зеленский журналистам в начале апреля. — Но мы все же должны найти возможности для встречи".

Однако к маю мирные переговоры все же прервались. Россия вложила в конфликт огромный человеческий и экономический капитал и существенно бы расширила свои требования, установив власть над всей Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областями, которые пока контролирует не полностью. Между тем переговоры сторон продолжались, но касались в основном лишь обмена пленными.

Конфликт затягивался, и Зеленский все решительнее отвергал мысль, что Путин примет резонные условия — даже те, что весной 2022 года предлагала сама Москва.

Радченко подчеркнул, что этот скепсис оправдан.

"Это вопрос, чего хочет Путин, — сказал он. — Просто контроля над Крымом и Донбасса? Внеблокового статуса для Украины? Прав для русскоязычных? Контроля над правительством в Киеве?".

"Точного ответа мы не знаем, — сказал Радченко. — Полагаю, и сам Путин не знает. Он играет по обстоятельствам".

Заложить основу для мирного соглашения на Украине, скорее всего, будет поручено генерал-лейтенанту армии США в отставке Киту Келлогу.

Как сопредседатель протрамповского Центра американской безопасности при Институте политики "Америка превыше всего", Келлог уже изложил, как может выглядеть соглашение в его представлении.

В статье от апреля прошлого года Келлог предложил, что США должны организовать немедленное прекращение огня, продолжая при этом вооружать Украину, "чтобы гарантировать, что Россия не предпримет дальнейших шагов и не нападет снова". По мере продолжения переговоров, предположил отставной генерал-лейтенант, НАТО закроет дверь для Украины "в обмен на всеобъемлющее и достоверное мирное соглашение с соответствующими гарантиями безопасности".

Однако Келлог нигде не объяснил, как именно будут выглядеть эти самые гарантии.

Между тем на похожую риторику перешли и другие члены НАТО. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на сцене Галифаксского международного форума по безопасности в ноябре заявила, что основное внимание НАТО должно быть сосредоточено на том, чтобы не дать России воспользоваться прекращением огня и восстановить свою военную мощь. Она назвала ряд двусторонних соглашений в сфере безопасности между Украиной и ее союзниками эффективным сдерживающим фактором, чтобы, как она выразилась, "Путин не смог просто уйти, перевооружиться и снова вторгнуться".

Но когда модератор форума Гарри Каспаров* потребовал объяснить, чем эти двусторонние соглашения будут отличаться от пустых обещаний Будапештского меморандума, канадский министр заверила, что Украина "в итоге" станет членом НАТО, а пока будет оказана "лишь военная и финансовая помощь".

Это мнение поддержала министр иностранных дел Финляндии, заявив в интервью Reuters в этом месяце, что членство в НАТО "возможно" — причем выразила надежду, что это произойдет "в не слишком отдаленном будущем".

Госминистр в МИД Германии Тобиас Линднер, курирующий трансатлантические отношения, заявил Foreign Policy на круглом столе с журналистами на Галифаксском форуме, что "есть разные идеи насчет гарантий безопасности, и членство в НАТО — лишь одна из них". "Но это не единственный вариант", — добавил он.

"Но я знаю, что Украина не примет ни „Минска — 3“, ни второго Будапешта", — подчеркнул Линднер.

Однако эти обещания не произвели особого впечатления на бывшего украинского законодателя Анну Гопко, сидевшую на мероприятии рядом с Жоли.

"Соглашения о безопасности — это прекрасно, но смысла в них вот сколько, — сказала Гопко, помахав листом бумаги, словно демонстрируя, что документ сам по себе не остановит вторжение. — Мы помним Будапештский меморандум. Даже если вы уговорите всех партнеров по Рамштайнской коалиции подписать некую бумагу, это еще не гарантии безопасности".

Как отметил Радченко, подтасовка формулировок — в частности, твердые "гарантии" вместо более расплывчатых "заверений" — лицемерие со стороны западных лидеров. "Общее обязательство предоставить Украине некоторую военную поддержку в будущем, очевидно, несопоставимо с чем-то более солидным, вроде статьи 5", — подчеркнул он.

И тут Украина возвращается на исходную позицию. Любой из вариантов урегулирования наверняка запретит ей вступать в НАТО на неопределенное время. А Трамп уже исключил американскую поддержку членства, заявив, что он понимает обеспокоенность России этой перспективой.

Тем временем Москва продолжает настаивать на мирном соглашении, которое закрепит присоединение украинской территории — которую она в настоящее время удерживает. В интервью, данном незадолго до нового года, Лавров пошел еще дальше и по пунктам отверг почти весь мирный план Келлога.

Подготовилась ли администрация Трампа к этой неразрешимой ситуации, неясно.

"Я предвижу две проблемы, — сказал Радченко. — Во-первых, не думаю, что администрация Трампа хорошо представляет, чего, скорее всего, потребуют русские и какова их конечная цель, а, во-вторых, сомневаюсь, что у них хватит стратегического терпения".

Журнал Foreign Policy также спросил о возможном соглашении и гарантиях безопасности сенатора от Республиканской партии Майка Раундза, который присутствовал на Галифаксском форуме по безопасности в ноябре в составе совместной делегации Конгресса от обеих партий.

"Вспомните, кто нарушил „Будапешт“, — ответил Раундз. — Не наши союзники. А Россия — в частности Путин. Это объясняет, почему мы на данном этапе очень настороженно относимся к призывам заключать с Путиным какие-либо соглашения о безопасности".

Делегация Конгресса в Галифаксе заверила Киев, что поддержка США, особенно в Сенате, остается неизменной.

В среду Трамп написал у себя в Truth Social: "Я не хочу вредить России, но, если мы не заключим „сделку“, и притом в ближайшее время, у меня не останется выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает в США и другие страны-участницы".

Из-за санкций, введенных администрацией Байдена с начала конфликта, российский экспорт в США упал более чем на 90%.

В декабре журнал Foreign Policy дозвонился до Костенко в Киев.

"Украина должна стать членом коллективной обороны НАТО", — заявил Костенко.

Тут раздался треск, и связь оборвалась, а дом Костенко погрузился в мрак — это следствие беспрестанных ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

По словам бывшего политика, сегодня над Украиной нависли те же проблемы, с которыми он сам столкнулся в 1994 году, пытаясь заручиться гарантиями безопасности. Тогда риски были еще умозрительны. Сегодня же — вполне реальны.

Главное же отличие, по мнению Костенко, кроется в том, что Запад очнулся и понял, что у России проснулась жажда империализма. Когда он вел переговоры с тогдашним президентом Борисом Ельциным, заключил Костенко, "западный мир надеялся, что Россия перейдет к демократии и вольется в различные структуры, в том числе НАТО. А сейчас? Сейчас все изменилось".

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента