Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в «краже» проекта по созданию гиперзвукового оружия, но обещает, что у Пентагона появятся такие ракеты в период его правления. В экспертной среде говорят, что это наоборот США заимствовали российские и советские технологии, но не получили рецептуру топлива, что затянуло их испытания. Как России удалось первой поставить гиперзвук на боевое дежурство и смогут ли США наверстать упущенное в ближайшие четыре года?

Президент США Дональд Трамп снова обвинил Россию в "краже" проекта по созданию гиперзвуковых ракет. В интервью Fox News Трамп сказал, что "какой-то нехороший человек" слил Москве соответствующую документацию во время руководства администрации Барака Обамы (возглавлял страну с 2009 по 2017 год).

Однако новый президент заверил, что во время его срока у США якобы появятся гиперзвуковые ракеты "гораздо лучше", чем российские.

В 2023 году на одной из встреч со своими сторонниками Трамп говорил о том, что Россия якобы украла чертежи "супер-пупер ракеты". В Кремле тогда заявили, что "у нас есть своя ракета, прекрасная ракета". "Я затрудняюсь сказать, укладывается ли наша ракета в понимание господина Трампа как "супер-пупер". Но хорошая ракета, не имеющая пока аналогов в мире, и причем не одна", – парировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В 2018 году президент России Владимир Путин впервые публично заявил об испытаниях ракетного гиперзвукового комплекса "Кинжал", который затем был применен в ходе спецоперации на Украине. Со временем удары "Кинжалами" по целям на Украине стали новой реальностью.

Также Владимир Путин сообщал о применении в бою гиперзвукового комплекса морского базирования "Циркон". Эта ракета имеет дальность в 1000 километров и может развивать скорость в девять махов. Как полагают эксперты, "Цирконы" по всей видимости применялись в составе комбинированных ударов по военным объектам в условиях преодоления эшелонированной системы ПВО.

В ноябре прошлого года Россия впервые применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Удар был нанесен по военно-промышленному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске (переименован киевским режимом в Днепр). По словам президента, "Орешник" не имеет аналогов в мире и атакует цели со скоростью 10 махов – это 2,5-3 км в секунду.

Кроме того, на боевом дежурстве России стоит старший брат "Орешника" – гиперзвуковой комплекс стратегического назначения "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой. Его главная особенность в планирующем гиперзвуковом крылатом боевом блоке.

Эксперты отмечают, что Россия лидирует в сфере разработок гиперзвукового оружия благодаря собственным разработкам. Поэтому в действительности ситуация обстояла противоположным образом – это США в свое время воспользовались еще советскими наработками в сфере гиперзвука. После того, как НАСА потеряло в 90-х годах доступ к российским гиперзвуковым технологиям, одновременно остановился и прогресс американского гиперзвука.

"Лидером в разработке маневрирующих гиперзвуковых блоков и прямоточных гиперзвуковых воздушно-реактивных двигателей был Советский Союз", – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание".

Буквально на излете СССР, в 1991 году, продолжил эксперт, была испытана гиперзвуковая летающая лаборатория (ГЛЛ) "Холод". В качестве топлива использовался жидкий водород, что затрудняло его дальнейшее применение, но уже тогда было понятно, что эта перспективная разработка станет основой для появления новых видов гиперзвукового оружия.

"Советский Союз, а затем и Россия довела изделие "Холод" до плеяды современных гиперзвуковых вооружений. В первую очередь прямой наследник "Холода" – гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета (3М22) "Циркон". Эти же разработки использованы в аэробаллистической ракете "Кинжал" и в гиперзвуковом маневрирующем блоке "Авангард", – добавил собеседник.

Чтобы сократить техническое отставание, США в начале 90-х годов по линии НАСА скупали у России все разработки "Холода", испытательные полеты которого американцы финансировали до середины 90-х годов – во времена президентства Бориса Ельцина.

"При этом НАСА получало полный доступ к документации, которая сопровождала эти испытания. Затем американцы испытали свой небольшой гиперзвуковой ракетоплан X-43, который как раз основывался на разработках "Холода". Этот аппарат действительно достигал гиперзвуковых скоростей до 10 махов", – рассказал Анпилогов.

Топливом для X-43 тоже был жидкий водород, что, по мнению эксперта, стало основным препятствием, которое мешает американцам принять на вооружение реальные гиперзвуковые аппараты.

"США так и не смогли украсть у России рецепт углеводородного топлива, специального керосина, который горит при гиперзвуковых скоростях. Все попытки запустить свои собственные гиперзвуковые ракеты, например, Boeing X-51A Waverider, LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon "Dark Eagle", гиперзвуковая ракета класса "земля-земля" большой дальности), приводят к тому, что им не удается преодолеть предел в пять махов, потому что, судя по всему, не обеспечивается стабильное горение углеводородного топлива", – пояснил Анпилогов.

Если бы Россия вовремя "не прикрыла лавочку", то США наверняка украли бы рецептуру ракетного топлива.

"Уже четверть века – с начала нулевых, американцы топчутся на одном месте в разработке гиперзвуковых ракет. В то время как Россия последовательно и упорно идет вперед", – подчеркивает спикер.

Обещание Трампа получить гиперзвуковое оружие может быть не пустым звуком. О том, что США когда-нибудь догонят Россию в создании таких ракет, поскольку это "высокотехнологичная страна", говорил ранее Владимир Путин.

"Вечного превосходства не существует. В советское время американцы опережали Россию во многих разработках, но со временем утратили это преимущество. Несмотря на то, что американцы серьезно просели в фундаментальных и прикладных науках, у них происходят огромные финансовые вливания в "оборонку" и есть четкое понимание, что они теперь отстающие. Это побуждает их концентрировать усилия для устранения этого дисбаланса", – считает Анпилогов. Собеседник напомнил, что

не только Россия, но Китай, Северная Корея "и, о ужас, йеменские хуситы вместе с Ираном опережают США в разработке гиперзвукового оружия", поэтому "американцам некуда деваться, им придется догонять".

Летом прошлого года США проводили испытания гиперзвукового оружия на мысе Канаверал во Флориде. По данным американских СМИ, речь шла о LRHW. Презентация этого оружия состоялась в 2020 году, а развернуть первую батарею LRHW Пентагон изначально рассчитывал к 2023 году, но из-за проблем с интеграцией проект был перенесен.

"У США много проектов по гиперзвуковым технологиям, однако они до сих пор не показали образцы, поставленные на вооружение. Россия опередила американцев, этим можно гордиться. Гиперзвук – это наше большое и значимое достижение", – отмечает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

В то же время эксперт напомнил, что у США достаточно перспективных наработок в области гиперзвука, которые могут представлять теоретический и практический интерес для разведок разных стран, "поэтому подобные заявления Трампа не вызывают удивления".

В частности, США давно объявили о разработке военно-стратегической концепции молниеносного глобального удара (Prompt Global Strike), эта тема также широко обсуждалась во время президентства Барака Обамы, "но они не реализовали несмотря на то, что под это были выделены деньги".

"Другое дело, что Трамп – человек, который должен быть, как говорят, женихом на каждой свадьбе. В каждой отрасли он находит что-то, из чего можно сделать информационный повод, чтобы о нем говорили. В общем, он занимается тем, что делает Америку снова великой. Пока, правда, на словах", – заключил Козюлин.

Андрей Резчиков