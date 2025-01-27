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ТАСС

Zala: каждый третий Abrams ВСУ уничтожен комплексом "Ланцет"

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© Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС.
Источник изображения: © Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Каждый третий американский танк Abrams, переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ), уничтожен разведывательно-ударным комплексом Zala "Ланцет". Об этом сообщили в группе компаний Zala.

"В курском приграничье в районе деревни Викторовка Кореневского района российские военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса Zala "Ланцет" вывели из строя очередной танк Abrams ВСУ. Согласно данным из открытых источников, это уже восьмой по счету американский танк, который попал под прицел разведывательно-ударных комплексов Zala "Ланцет". По данным противника, всего ВСУ получили 31 танк Abrams общей стоимостью $400 млн. Суммируя данные о потерях техники противника, эксперты приходят к выводу, что в настоящее время Киев потерял по меньшей мере 26 единиц Abrams M1, большинство из них - в Курской области. Почти каждый третий танк был уничтожен "Ланцетом", - говорится в сообщении в телеграм-канале Zala.

В сообщении уточняется, что применение барражирующих боеприпасов "Ланцет" в комплексе с разведывательной беспилотной авиационной системой Zala Z-16 "стало на СВО эффективным средством уничтожения танков и другой бронетехники противника". Точное наведение и объективный контроль круглосуточно обеспечивается HD камерами и тепловизорами разведывательной системы ZALA Z-16.

"Кроме того, сам барражирующий боеприпас обладает высокими летными характеристиками, повышенной маневренностью и оснащен бортовым искусственным интеллектом (ИИ) для поиска и идентификации приоритетных целей", - добавляется там. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
Беспилотные системы
Проекты
AI
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