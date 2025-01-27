Войти
Военное обозрение

The Daily Telegraph: Британия готовит крупнейшее в мире захоронение радиоактивного плутония

259
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Британия готовит крупнейшее в мире захоронение радиоактивного плутония. Планируется утилизировать таким способом 140 тонн опасных отходов.

Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Радиоактивный материал скопился в результате работы гражданских ядерных реакторов. Изначально специалисты отрасли собирались подвергнуть его переработке для повторного применения. Но такие планы не одобрили власти страны, которой сейчас руководят лейбористы, так как, по их мнению, данный вариант связан со слишком большими издержками. Они считают, что такая переработка топлива – слишком длительный, сложный и дорогой процесс.

На данный момент опасные материалы хранятся на территории комплекса Селлафилд. Продолжать использовать это место в качестве долгосрочного места складирования ядерных отходов уже невозможно. Дело в том, что хранилища комплекса изношены. Это уже приводит к ежедневным утечкам радиоактивно зараженной воды в землю. Помимо этого, ранее часть компьютерных систем комплекса Селлафилд подвергалась кибератакам, факт совершения которых руководство объекта пыталось держать в секрете от общественности.

В британском Управлении по выводу ядерных объектов из эксплуатации утверждают, что перед захоронением топливо преобразуют в более стабильную и безопасную форму. Скорее всего, речь идет о смешивании порошка плутония с жидким стеклом, после чего полученную смесь поместят в стальной или бетонный корпус.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ИТ
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 13:26
  • 7175
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 13:06
  • 1
Игра на поражение: ВСУ атаковали регионы РФ реактивными БПЛА
  • 27.01 11:10
  • 0
Дронов много не бывает
  • 27.01 10:45
  • 0
Кто и как платит за безопасность в Европе и, причём тут Трамп
  • 27.01 09:51
  • 2
Ответ на "Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО"
  • 27.01 09:42
  • 6
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 27.01 09:15
  • 3
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 26.01 01:43
  • 2
Нам крылья Родина дала
  • 25.01 20:27
  • 0
Ответ на "В США объяснили уникальность крейсера «Адмирал Нахимов»"
  • 24.01 15:05
  • 3
В ЛНР испытали робота для минирования
  • 24.01 13:49
  • 0
Польский эксцесс
  • 24.01 06:19
  • 3
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 06:14
  • 0
Об Украине - сейчас, и почти сто лет назад.
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили