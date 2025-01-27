The Daily Telegraph: Британия готовит крупнейшее в мире захоронение радиоактивного плутония

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Британия готовит крупнейшее в мире захоронение радиоактивного плутония. Планируется утилизировать таким способом 140 тонн опасных отходов.

Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Радиоактивный материал скопился в результате работы гражданских ядерных реакторов. Изначально специалисты отрасли собирались подвергнуть его переработке для повторного применения. Но такие планы не одобрили власти страны, которой сейчас руководят лейбористы, так как, по их мнению, данный вариант связан со слишком большими издержками. Они считают, что такая переработка топлива – слишком длительный, сложный и дорогой процесс.

На данный момент опасные материалы хранятся на территории комплекса Селлафилд. Продолжать использовать это место в качестве долгосрочного места складирования ядерных отходов уже невозможно. Дело в том, что хранилища комплекса изношены. Это уже приводит к ежедневным утечкам радиоактивно зараженной воды в землю. Помимо этого, ранее часть компьютерных систем комплекса Селлафилд подвергалась кибератакам, факт совершения которых руководство объекта пыталось держать в секрете от общественности.

В британском Управлении по выводу ядерных объектов из эксплуатации утверждают, что перед захоронением топливо преобразуют в более стабильную и безопасную форму. Скорее всего, речь идет о смешивании порошка плутония с жидким стеклом, после чего полученную смесь поместят в стальной или бетонный корпус.