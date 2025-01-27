Мантуров посетил промпредприятия Удмуртии и встретился с главой региона

Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС - Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров посетил промышленные предприятия Удмуртии, включая ГК "Беспилотные системы", и встретился с главой республики Александром Бренчаловым, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"Основной темой встречи стал промышленный потенциал региона, реализация ключевых инвестиционных проектов и их поддержка. В частности, обсуждалось создание в Удмуртии в рамках реализации профильного национального проекта научно-производственного центра в области развития беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Мантуров рекомендовал региону принять участие в запланированном на конец II квартала 2025 года отборе на предоставление федеральной субсидии на оснащение НПЦ на 2026 год.

"Первый вице-премьер посетил ГК "Беспилотные системы" - ведущего отечественного разработчика и производителя беспилотных летательных аппаратов под маркой Supercam для различных сфер деятельности, таких как: нефтегазовая отрасль, строительство, сельское хозяйство, геодезия", - сообщили в правительстве.

Там отметили, что за последние три года объем производства группы компаний увеличился в 10 раз. При этом доля отечественного оборудования достигла 70%.

"Флагманский продукт предприятия - комплекс с БПЛА Supercam S350 для воздушного мониторинга в видимом и инфракрасном спектре, аэрофотосъемки, лазерного сканирования. Комплекс используется как в гражданской, так и в оборонной сфере", - добавили в кабмине.