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Военное обозрение

Противник заявляет о применении модификаций ракет Х-59 «Овод» по объектам в Кременчуге и дронов по объектам в других городах Украины

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Источник изображения: topwar.ru

В ночь на 25 января российские Вооружённые силы провели массированную атаку на объекты противника в целом ряде подконтрольных ему регионов. Десятки взрывов – в Киеве и области. Сообщается о поражении целей в Святошинском и Днепровском районах Киева. По последним данным, нанесено огневое поражение объектам промышленности, работающим в интересах ВСУ.

В ночное время суток был атакован военный аэродром в Староконстантинове. Это уже как минимум 4-я атака на этот военный объект противника с начала 2025 года.

Российские дроны поражали цели в Черкасской области и непосредственно областном центре. Поступают сообщения о прилётах по Черкасскому авторемзаводу, где противником осуществляется деятельность по восстановлению военной техники. Взрывы прогремели также в Каневе.

Поступают сообщения о прилётах по военному объекту в районе города Полтава. По некоторым сведениям, прилёты фиксировались на военном аэродроме.

Поражено предприятие топливно-энергетического комплекса в Кременчуге Полтавской области. При этом противник утверждает, что ВКС России для этого удара использовали модификации крылатых ракет воздушного базирования Х-59 «Овод». Дальность поражения целей современной модификацией этой ракеты Х-59MK2, как сообщают открытые источники, составляет 290 км.

Режим воздушной тревоги в ряде контролируемых киевском режимом областей продолжает действовать и в утренние часы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Х-59
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