Новейшую систему позиционирования для дронов апробируют в марте в зоне СВО

В компании-разработчике "КПБ Полет" отметили, что технология полностью автономна

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Инновационная система позиционирования для беспилотных летательных аппаратов будет апробирована в марте в зоне спецоперации. Технология полностью автономна и не зависит от GPS/GLONASS, сообщили ТАСС в компании-разработчике "КПБ Полет".

"Специалисты "КПБ Полет" создали инновационную систему позиционирования для беспилотных летательных аппаратов. Технология полностью автономна и не зависит от спутниковых систем - GPS/GLONASS, а также отличается высокой точностью позиционирования даже в сложных условиях. Сейчас идут активные тесты здесь, на местных территориях. Мы отрабатываем систему навигации. Проблема в том, что в зоне СВО нет спутниковой навигации и нам приходится придумывать собственную систему связи и навигации. Изобретаем с нуля. Думаю, эта работа завершится в феврале и в марте состоится апробация технологии в зоне СВО", - сказали в организации.

По словам собеседника ТАСС, разработка данной системы позволяет минимизировать риски отключения внешних навигационных систем и "вывести отечественные дроны на новый уровень независимости".

В "КПБ Полет" уточнили, что новейшая система позиционирования разработана совместно с участниками научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина" (АКИД).