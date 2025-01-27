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Европа приблизилась к созданию танка нового поколения

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Завод Rheinmetall. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Завод Rheinmetall. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters.

Defense News: Европа приблизились к созданию танка нового поколения MGCS

Европейские компании, работающие над созданием танка нового поколения Main Ground Combat System (MGCS), приблизились к началу работ по созданию машины. Об этом сообщает Defense News.

«KNDS, Rheinmetall и компания Thales, занимающаяся оборонной электроникой, подписали соглашение об акционерном капитале проектной компании, которая будет разрабатывать основной боевой танк будущего для Германии и Франции, что еще на шаг приблизило начало реальной работы над программой, которая годами откладывалась из-за разногласий между различными партнерами», — говорится в материале.

Соглашение подписали в Париже 23 января. KNDS Deutschland, KNDS France, Rheinmetall и Thales будут владеть равными долями в предприятии, которое будет расположено в Кельне, Германия.

MGCS предназначен для замены немецких танков Leopard 2 и французских Leclerc. Считается, что новая машина начнет поступать в войска в 2040-х годах.

В июне 2024 года Rheinmetall представил танк Panther KF51 с необитаемой башней на выставке Eurosatory 2024. Концерн рассматривает оснащение танка необитаемым боевым отделением в качестве временного шага, связанного с задержками в реализации программы MGCS.

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Страны
Германия
Франция
Продукция
Leclerc
Leopard-2
MGCS
Компании
Rheinmetall
Thales
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