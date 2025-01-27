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Российский «Гонец» проследит за экспедицией МЧС из космоса

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Фото: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос»
Фото: Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос».

«Роскосмос»: Система «Гонец» проследит за арктической экспедицией МЧС

Спутниковая система «Гонец» следит за арктической экспедицией МЧС России при помощи терминалов «Гонец» модификации «Мобильный» и комплектов персональной связи «Гонец-Автономный». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Оборудование отслеживает местоположение колонн МЧС России и передает сообщения в удаленные штабы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование устойчиво работает в условиях низкой температуры, которая опускается ниже минус 40 градусов. Маршруты экспедиции проходят по районам, где у спутниковой связи нет альтернатив.

Отдельной задачей спутниковой системы станет отработка передачи экстренного сообщения об условной аварии на судне, которое проходит по Северному морскому пути.

В августе 2024 года заместитель гендиректора предприятия по эксплуатации спутниковой системы «Гонец» Андрей Манойло сообщил о завершении испытаний вмещающегося в рюкзак терминала связи «Гонец-Автономный». Он подчеркнул, что система готова к серийному производству. Терминал способен непрерывно работать в течение четырех часов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
МЧС
Роскосмос
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