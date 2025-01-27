Ракетный фрегат "Адмирал Горшков" за шесть лет преодолел 220 тысяч морских миль

В МО РФ отметили, что с момента подъема Андреевского флага на корабле и по настоящее время фрегат Северного флота совершил походы по морям Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов и кругосветное плавание

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский носитель гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота (СФ) проекта 22350 строительства "Северной верфи" ОСК за 6 лет с момента передачи ВМФ РФ преодолел 220 тысяч морских миль. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

"С момента подъема Андреевского флага на корабле и по настоящее время фрегат Северного флота совершил походы по морям Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов и кругосветное плавание. В общей сложности было пройдено более 220 тысяч морских миль, это расстояние равно девяти окружностям экватора", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, накануне Дня штурмана на фрегате "Адмирал флота Советского Союза Горшков" под руководством главного штурмана Северного флота капитана 1 ранга Дениса Ковалева состоялся плановый осмотр штурманской боевой части. Главный штурман Северного флота поблагодарил своих подчиненных по специальности за качественное решение задач дальних походов и поздравил с наступающим профессиональным праздником.

"Благодаря серьезной подготовке, штурманская боевая часть фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" обеспечивает выполнение всех задач дальних походов, в том числе выполнения ракетных стрельб, заходов в иностранные порты и безопасное кораблевождение в различных районах Мирового океана", - отметил Ковалев, обращаясь к личному составу штурманской боевой части фрегата.