Войти
ТАСС

Ракетный фрегат "Адмирал Горшков" за шесть лет преодолел 220 тысяч морских миль

267
0
0
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков"
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В МО РФ отметили, что с момента подъема Андреевского флага на корабле и по настоящее время фрегат Северного флота совершил походы по морям Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов и кругосветное плавание

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский носитель гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Северного флота (СФ) проекта 22350 строительства "Северной верфи" ОСК за 6 лет с момента передачи ВМФ РФ преодолел 220 тысяч морских миль. Об этом сообщили в пресс-службе СФ.

"С момента подъема Андреевского флага на корабле и по настоящее время фрегат Северного флота совершил походы по морям Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов и кругосветное плавание. В общей сложности было пройдено более 220 тысяч морских миль, это расстояние равно девяти окружностям экватора", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, накануне Дня штурмана на фрегате "Адмирал флота Советского Союза Горшков" под руководством главного штурмана Северного флота капитана 1 ранга Дениса Ковалева состоялся плановый осмотр штурманской боевой части. Главный штурман Северного флота поблагодарил своих подчиненных по специальности за качественное решение задач дальних походов и поздравил с наступающим профессиональным праздником.

"Благодаря серьезной подготовке, штурманская боевая часть фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" обеспечивает выполнение всех задач дальних походов, в том числе выполнения ракетных стрельб, заходов в иностранные порты и безопасное кораблевождение в различных районах Мирового океана", - отметил Ковалев, обращаясь к личному составу штурманской боевой части фрегата. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Северная верфь
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 13:23
  • 7174
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 13:06
  • 1
Игра на поражение: ВСУ атаковали регионы РФ реактивными БПЛА
  • 27.01 11:10
  • 0
Дронов много не бывает
  • 27.01 10:45
  • 0
Кто и как платит за безопасность в Европе и, причём тут Трамп
  • 27.01 09:51
  • 2
Ответ на "Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО"
  • 27.01 09:42
  • 6
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 27.01 09:15
  • 3
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 26.01 01:43
  • 2
Нам крылья Родина дала
  • 25.01 20:27
  • 0
Ответ на "В США объяснили уникальность крейсера «Адмирал Нахимов»"
  • 24.01 15:05
  • 3
В ЛНР испытали робота для минирования
  • 24.01 13:49
  • 0
Польский эксцесс
  • 24.01 06:19
  • 3
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 06:14
  • 0
Об Украине - сейчас, и почти сто лет назад.
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили