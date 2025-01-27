Европа намерена "переиграть" Россию в вооружениях (Responsible Statecraft, США)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен (на заднем плане) и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3 декабря 2024 года.

RS: Европа собирается достичь военного превосходства над Россией

Опасаясь, что США бросят их на произвол судьбы, должностные лица ЕС собираются инвестировать в оборону, пишет RS. Европейские лидеры, как, например, премьер Польши Дональд Туск, поддержали призыв Трампа к европейским странам тратить 5% ВВП на оборонные нужды.

Ставрула Пабст (Stavroula Pabst)

Президент Дональд Трамп добивается переговоров с Россией по Украине, но при этом заявляет, что Европа должна увеличить военные расходы и больше тратить на собственную оборону.

В ходе президентской кампании Трамп заявил, что позволит России “делать все, что она пожелает” со странами НАТО, которые тратят на оборону менее 2% своего ВВП. А после победы на выборах Трамп повысил планку, заявив, что союзники должны стремиться к тому, чтобы довести свои военные бюджеты до 5% ВВП. Этот призыв он повторил в четверг в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

“Мы уже разговариваем с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы собираемся поговорить с президентом [Владимиром] Путиным очень скоро. И мы посмотрим, что будет дальше. Мы займемся этим очень скоро. Уверен, что Европейский союз должен тратить гораздо больше, чем тратит сейчас”, — заявил недавно Трамп журналистам насчет конфликта на Украине.

Из-за возвращения Трампа в Белый дом и нависшей вследствие этого неопределенности вокруг украинского конфликта европейские официальные лица все больше опасаются, что США не допустят их до военных переговоров или же предадут иным образом. Зеленский даже усомнился в приверженности США делу Европы в своей речи в Давосе.

Однако вместо того, чтобы пересмотреть свою позицию в конфликте — генсек НАТО Марк Рютте в Давосе в очередной раз предостерег от сворачивания поддержки Украины — многие высокопоставленные европейские чиновники, наоборот, собираются увеличить расходы на оборону в соответствии с призывами Трампа.

“Что мы, Европа, будем делать завтра, если наш американский союзник выведет военные корабли из Средиземного моря? Если он перебросит свои истребители из Атлантики в Тихий океан?” — риторически спросил Макрон французских военных в начале недели, призвав снизить зависимость Европы от Америки в вопросах безопасности.

“Не отмахивайтесь от призывов Трампа тратить 5%, — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в своей речи в Европейском парламенте в среду, сославшись на комментарий американского лидера. — Не спрашивайте Америку, что она может сделать для нашей безопасности. Спросите себя, что мы можем сделать для собственной безопасности” (Перифраз известной фразы Джона Кеннеди: “Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для родины”. – Прим. ИноСМИ).

“Если Европа хочет выжить, она должна быть вооружена”, — подчеркнул Туск.

На недавней ежегодной конференции Европейского оборонного агентства верховный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула более высокий уровень оборонных затрат в России: на военный бюджет Москвы уходит до 9% ВВП (Владимир Путин заявил 16 декабря 2024 года, что расходы на оборону в России достигли 6,35 ВВП. – Прим. ИноСМИ), тогда как государства-члены ЕС в среднем тратят менее 2%.

“Неспособность Европы вложиться в собственный военный потенциал посылает агрессору опасный сигнал. Слабость для него — призыв к действию, — заявила Каллас на конференции. — Россия представляет экзистенциальную угрозу нашей безопасности — сегодня, завтра и до тех пор, пока мы не начнем инвестировать в собственную оборону”.

В сотрудничестве с комиссаром ЕС по обороне Андрюсом Кубилюсом, Каллас планирует в марте выдвинуть предложения по укреплению обороноспособности ЕС.

“Над Европой сгущаются тучи войны, — заявил Кубилюс на конференции Европейского оборонного агентства. — Но мы можем превзойти Россию — по расходам, по производству и по вооружению”.

Другие новости украинского конфликта на этой неделе:

— По данным ВВС Украины, Россия в среду атаковала страну четырьмя ракетами и 131 беспилотником. Семьдесят два из них якобы удалось уничтожить, еще 59 были подавлены, не достигнув целей.

— Известный финансист Билл Браудер призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера настоять на передаче замороженных активов Центрального банка России на сумму порядка 300 миллиардов долларов в иностранной валюте, золоте и облигациях Украине на покупку оружия для продолжения борьбы.

— Дональд Трамп пригрозил России санкциями, если она не начнет содержательные переговоры о прекращении боевых действий. “Я намерен оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Урегулируйте ситуацию прямо сейчас и прекратите этот нелепый конфликт! Будет только хуже!”, — заявил Трамп у себя в соцсети Truth Social.

— Российские официальные лица не заставили себя ждать и отреагировали на угрозу Трампа. Как подчеркнул заместитель посла России при ООН Дмитрий Полянский, исход переговоров зависит от того, смогут ли выдвинутые предложения урегулировать первопричину конфликта на Украине. “Это не просто вопрос прекращения боевых действий… Прежде всего речь идет об устранении коренных причин украинского кризиса”, — объяснил он.

“Так что нам надо посмотреть, что означает “сделка” в понимании президента Трампа. Он не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году, сделав ее “антироссийской” и подготовив к войне с нами, но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику”, — заключил Полянский.