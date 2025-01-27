Войти
Военное обозрение

Польская логистика не готова к проведению масштабных учений НАТО в этом году

283
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В этом году в странах в основном Восточной Европы должны состояться очередные крупные учения НАТО «Защитник Европы – 2025». Непосредственным участником маневров станет Польша, территория которой будет использована для переброски военной техники. Однако польские власти опасаются, что дороги страны не выдержат наплыва тяжелых бронемашин.

Источник изображения: topwar.ru

Это показал опыт прошлогодних аналогичных учений. В частности, дорожная сеть в северных воеводствах Польши не позволила уложиться во временные нормативы по стандартам НАТО при осуществлении переброски войск в пределах операционного направления. Кроме того, дороги северных воеводств определенным образом пострадали от движения танков и бронетранспортеров НАТО. Денег на их восстановление у местных властей нет, да и правительство Польши не спешит тратиться на эти нужды.

Для решения логистических проблем в Министерстве национальной обороны страны была создана инициативная группа «Безопасность Польши – Центральное Поморье». Целью ее работы является подготовка проектов по созданию необходимой транспортной инфраструктуры в регионе для приема и развертывания войск союзников в стране.

Однако уже несколько состоявшихся заседаний данной группы совместно с Министерством инфраструктуры, компаниями, связанными с польской железной дорогой и грузовыми перевозками показали, что решить эти задачи будет очень непросто. Не удается Минобороны Польши найти компромисс и с местными властями, в первую очередь в финансировании проектов по развитию логистической инфраструктуры.

Так, мэр провинциального Слупска обмолвился, что общие инвестиции могут составить более 500 миллионов долларов. Только возникает вопрос: кто захочет вложиться в сугубо военный проект? Ведь эти инвестиции абсолютно неинтересны бизнесу, да и местным властям от них пользы мало.

Финансирования требует модернизация порта в Устке, ремонт и прокладка железнодорожного полотна и строительство новой автомобильной магистрали «Виа Померания», которая соединит города Устка и Быдгощ.

Источник изображения: topwar.ru

Нынешние масштабные учения НАТО, как и прошлогодние, затеяны в качестве своего рода репетиции на случай военного столкновения с Россией и Белоруссией. Этого в альянсе даже и не скрывают. И если уж Польша, руководство которой постоянно твердит о планах создания самой мощной армии в Европе, не может решить задачу с логистикой для переброски живой силы и техники к нашим границам, то что тогда происходит в прибалтийских республиках? Одно дело — строить грандиозные планы на бумаге, а совсем другое — участвовать в реальных военных действиях, которые ВС РФ, к слову, ведут уже почти три года.

А касательно дорог: русские танки, как известно, грязи не боятся. Да и современный вооруженный конфликт — это, скорее, беспилотники, чем бронемашины. Могли бы поляки у своих «закадычных украинских друзей» на эту тему проконсультироваться.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 13:23
  • 7174
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 13:06
  • 1
Игра на поражение: ВСУ атаковали регионы РФ реактивными БПЛА
  • 27.01 11:10
  • 0
Дронов много не бывает
  • 27.01 10:45
  • 0
Кто и как платит за безопасность в Европе и, причём тут Трамп
  • 27.01 09:51
  • 2
Ответ на "Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО"
  • 27.01 09:42
  • 6
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 27.01 09:15
  • 3
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 26.01 01:43
  • 2
Нам крылья Родина дала
  • 25.01 20:27
  • 0
Ответ на "В США объяснили уникальность крейсера «Адмирал Нахимов»"
  • 24.01 15:05
  • 3
В ЛНР испытали робота для минирования
  • 24.01 13:49
  • 0
Польский эксцесс
  • 24.01 06:19
  • 3
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 06:14
  • 0
Об Украине - сейчас, и почти сто лет назад.
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили