Немецкие подшипники для двигателей ПС-90А

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале "Пермские моторы" пытаются обжаловать отказ в иске к немецкому производителю", АО "ОДК - Пермские моторы" (в составе АО "Объединённая двигателестроительная корпорация") направило апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края к немецкой компании Schaeffler. Напомним, пермское предприятие пыталось через суд обязать зарубежного подрядчика выполнить обязательства по контрактам на поставку и ремонт подшипников, которые используются в авиационных двухконтурных турбореактивных двигателях ПС-90А.

Двигатель ПС-90А в цеху АО "ОДК - Пермские моторы" (с) АО "ОДК - Пермские моторы"

Как следует из материалов дела, в 2017-2019 годах стороны заключили контракт на поставку пермскому заводу 36 подшипников FAG и ремонт еще 188 изделий. В итоге Schaeffler отгрузил только 16 изделий, а в марте 2022 года сообщил, что не может выполнять условия контрактов из-за экспортных ограничений, которые ввело правительство ФРГ.

Суд установил, что, согласно условиям контрактов, применяются положения Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года (Венской конвенции). Она предполагает, что ограничительные постановления правительства являются форс-мажорными обстоятельствами и препятствуют выполнению договорных обязательств. При этом договоры должны быть исполнены после снятия ограничений. Эти доказательства, представленные немецкой стороной, истец, как установил суд, не опроверг.