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Контракт на поставку ЗРПК "Панцирь-С1М" Саудовской Аравии

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Согласно публикации веб-ресурса Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), основанной на утечке документов холдинга "Росэлектроника" (входящего в состав Госкорпорации Ростех), этот холдинг принимает участие в реализации заключенного 8 апреля 2021 года АО "Рособоронэкспорт" контракта стоимостью 2,2 миллиарда евро на поставку министерству обороны Саудовской Аравии зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1М".

Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М" на автомобильном шасси КамАЗ-53958 (8х8) с бронекабиной (с) АО "Рособоронэкспорт"

Сообщается, что контракт был заключен на пятилетний срок и включает поставку Саудовской Аравии 39 боевых машин ЗРПК "Панцирь-С1М", десяти подвижных батарейных командных пунктов, а также "сотен зенитных ракет" и сопутствующего оборудования. Саудовская сторона перевела первый платеж по контракту в размере 326 млн евро в августе 2021 года, и поставки ЗРПК "Панцирь-С1М" были начаты ей в 2023 году. Согласно документам со списком подрядчиков по реализации контракта, Саудовской Аравии комплексы поставляются в исполнении на автомобильном шасси КамАЗ-53958 (8х8) с бронекабиной производства ООО "Ремдизель".

Также, согласно публикации, российская сторона представила Саудовской Аравии три проекта соглашений для дальнейшего сотрудничества по тематике ЗРПК "Панцирь-С1М". Первый проект предлагал строительство в Саудовской Аравии сервисных объектов по обсуживанию ЗРПК, а второй - создание в Джидде учебного центра площадью 15 тысяч квадратных метров по подготовке личного состава ЗРПК "Панцирь". Третий проект предлагал строительство в Саудовской Аравии завода по производству "Панцирей" и боеприпасов для них со значительной степенью локализации. Однако, неясно, были ли подписаны эти соглашения - видимо нет, учитывая обстановку с 2022 года.

О получении Саудовской Аравией ЗРПК "Панцирь-С1М" стало известно в октябре 2024 года, когда министерство обороны страны опубликовало официальную информацию об интеграции этого комплекса, в числе других новых закупленных в разных странах комплексов, в состав объединенной системы ПВО Саудовской Аравии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Росэлектроника
РОЭ
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