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ТАСС

Эксперты ФРГ сомневаются, что низкие цены на нефть помогут завершить СВО

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Нефтяной танкер
Нефтяной танкер.
Источник изображения: © Pixabay Image by Freiheitsjunkie from Pixabay

Москва уже не раз демонстрировала, что "будет придерживаться своих политических и военных целей и при сложных экономических условиях", заявила член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Германские эксперты выразили сомнение в том, что план президента США Дональда Трампа по снижению цен на нефть может содействовать завершению конфликта на Украине.

"Сомнительно, что это само по себе положит конец войне", - заявила член экспертного совета правительства ФРГ по экономическому развитию Вероника Гримм в интервью медиагруппе Funke. По ее словам, Москва уже не раз демонстрировала, что "будет придерживаться своих политических и военных целей и при сложных экономических условиях". Кроме того, как считает Гримм, российская экономика "доказала способность адаптироваться" к новым обстоятельствам, а РФ нашла "альтернативных покупателей своего энергетического сырья, в особенности в Китае и Индии". "Даже при низких ценах Россия могла бы продолжать получать доходы, если эти страны сохранят импорт", - заявила она.

Руководитель отдела "Окружающая среда и ресурсы" в Институте по изучению экономики RWI Мартин Фрондель указал на то, что "Саудовская Аравия тем самым нанесла бы значительной степени вред сама себе" и к тому же ей пришлось бы убедить других членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) расширить поставки нефти для снижения цен. "Одна Саудовская Аравия мало что может сделать", - полагает эксперт. "Маловероятно, что государства ОПЕК пойдут на многомиллиардные убытки с целью содействовать перемирию", - констатировал он.

Эксперт по вопросам энергетики и климата Института германской экономики (IW) Тило Шефер заявил, что "Трамп пытается, как кажется, прибегнуть к простым решениям, которые едва ли будут работать". По его мнению, снижение цен на нефть вряд ли окажет достаточное давление на Россию. "В конечном счете и предыдущие санкционные пакеты не оказали достаточно давления на Россию, чтобы произошло изменение хода конфликта", - заметил он.

Ранее Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что США будут добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для усиления давления на РФ по Украине. Он утверждал, что, если бы цена снизилась, то якобы конфликт бы закончился. 

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