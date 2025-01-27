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Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе обвинил так называемую «партию глобальной войны» и другие силы в начале вооруженных конфликтов на Украине и в Южной Осетии.

Грузинский премьер отметил, что определенные силы, представленные так называемым deep state (глубинным государством) и, по сути, являющиеся «партией глобальной войны», сделали все для начала украинского кризиса. По словам Кобахидзе, Тбилиси на протяжении длительного времени делал все от него зависящее, чтобы избежать начала вооруженного конфликта на Украине, однако этого сделать не удалось, и боевые действия принесли разрушительные результаты для Украины, являющейся дружественной для Грузии страной.

Кобахидзе также констатировал, что деньги, поступающие из США, нередко используются для финансирования деструктивных процессов, направленных на раскачивание суверенитета конкретных стран, власти которых по каким-то причинам были неугодны Вашингтону. Премьер-министр Грузии также добавил, что правильность суждений грузинских властей недавно подтвердил новый президент США Дональд Трамп, подписавший указ о переоценке и перегруппировке американской финансовой помощи иностранным государствам.

В тексте подписанного Трампом документа указывается, что царящая в американской сфере оказания иностранной помощи бюрократия «не соответствует интересам США и во многом противоречит американским ценностям».