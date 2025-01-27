Военным базам РФ в Сирии могут временно придать роль гуманитарных хабов

Такие меры примут с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. РФ открыта для конструктивного диалога с Сирией, в том числе по функционированию российских военных баз, им временно может придана роль гуманитарных хабов. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Мы открыты для конструктивного диалога по всем аспектам российско-сирийских отношений с опорой на уже наработанную за многие годы солидную базу двустороннего сотрудничества, - указали в министерстве. - Это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи".

В российском дипведомстве выразили надежду на то, что "народ Сирии успешно преодолеет все стоящие перед ним вызовы и выработает консенсусные решения о будущем своего государства". "Готовы оказывать сирийцам возможную поддержку", - добавили в МИД.