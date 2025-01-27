Трамп обвинил Россию в «краже» у США проекта гиперзвуковых ракет

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Недавно официально ставший во второй раз президентом США Дональд Трамп продолжает делать весьма эпатажные, а порою даже шокирующие заявления на различные темы.

На этот раз 47-й американский президент обвинил Россию в том, что она якобы украла у Соединенных Штатов проект разработки гиперзвукового оружия. Как он заявил в интервью ведущему телеканала Fox News Шону Хэннити, все произошло еще в период правления Барака Обамы. Тогда какой-то «очень плохой человек» передал Москве соответствующие чертежи, из-за чего у США до сих пор нет гиперзвукового оружия.

Минуточку. Барак Обама был 44-м президентом США с 20 января 2009 по 20 января 2017 года. Это 21-й век, даже не начало эпохи развития ИТ-технологий. Выходит, если верить Трампу, соответствующие чертежи американского гиперзвукового оружия хранились в единственном экземпляре на бумажных носителях и были безвозвратно переданы России? Такое можно представить в период создания атомной бомбы, но даже тогда существовали копии. Кроме того, куда делись знания и опыт тех людей, которые якобы разработали данный проект?

Далее Трамп заверил, что США работают над созданием супергиперзвуковых ракет, которые будут «даже лучше», чем российские. Он пообещал, что разработка появится на вооружении армии в ближайшее время.

Пока что Штаты сильно отстают не только от России, но и Китая в части разработки, серийного выпуска и принятия на вооружение гиперзвуковых ракет. Неоднократные испытания прототипов в основном оказываются неудачными. Официально даже не сообщается, какой скорости достиг очередной новый экспериментальный образец американской гиперзвуковой ракеты.

Впрочем, обвинения Трампа в адрес РФ в «краже» чертежей гиперзвукового оружия звучат не в первый раз. В октябре 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на претензии американского политика сказал, что в российском арсенале есть своя ракета, не имеющая мировых аналогов, причем не одна. Сейчас вот, к великой досаде очень амбициозного Трампа, у РВСН ВС РФ еще гиперзвуковые баллистические комплексы средней дальности «Орешник» уже имеются.

В свое время еще Владимир Ленин писал о необходимости России догнать и перегнать капиталистические страны. Правда, он подразумевал в экономическом плане. Позднее в этом же контексте эту фразу употреблял и Сталин.

Широкую известность получило обещание первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва от 22 мая 1957 года в речи на зональном совещании работников сельского хозяйства областей и автономных республик СССР догнать и перегнать Америку за три года по производству мяса, молока и масла на душу населения.

И вот теперь, получается, уже Штаты вынуждены «догонять» Россию. Пусть даже пока в разработке гиперзвукового оружия.