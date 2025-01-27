МИД РФ: Москва против заморозки украинского конфликта

По данным дипведомства, она будет использована Западом для вооружения Киева и попыток реванша

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. РФ выступает против заморозки украинского конфликта, она будет использована Западом для вооружения Киева и попыток реванша. Об этом говорится в ответах российского дипведомства на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

"Мы выступаем за действительно окончательное, справедливое и устойчивое решение с устранением первопричин кризиса. Временное перемирие и заморозка конфликта неприемлемы. Они будут непременно использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и попыток вооруженного реванша. Нужны надежные, юридически обязывающие договоренности и механизмы, гарантирующие недопущение возобновления конфликта", - подчеркнули в МИД РФ.