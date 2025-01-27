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В Германии установили новый рекорд точности

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Фото: PTB
Фото: PTB.

Созданы оптические атомные часы с точностью до 18 знаков после запятой

Специалисты из Национального метрологического института (PTB) Германии добились нового рекорда по точности в атомных часах. Исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Ученые отчитались о создании новой версии оптических атомных часов, в которых они добились прогресса в контроле над ионами. По словам исследователей, их разработка оказалась примерно в 100 раз точнее цезиевых часов, которые используют для определения секунды в Международной системе единиц (СИ). Авторы исследования отметили, что в настоящее время точность часов приблизилась к 18-му знаку после запятой.

В оптических атомных часах атомы облучаются лазерным светом. Если лазер имеет правильную частоту, то атомы изменяют свое квантово-механическое состояние. Однако ионы должны быть захвачены с помощью электрических полей и удерживаться на месте в пределах нескольких нанометров в вакууме.

По словам физика PTB Йонаса Келлера, разработанная учеными концепция позволяет комбинировать силы различных типов ионов. Они использовали ионы индия и добавляли для эффективного охлаждения в кристалл ионы иттербия.

Ученые отметили, что разработанная ими концепция обещает появление нового поколение высокостабильных и точных оптических ионных часов. Специалисты заключили, что если такие часы запустили бы сразу после Большого взрыва, то за все время они бы отстали максимум на одну секунду.

22 января на Солнце зафиксировали редкий выброс плазмы черного цвета. «Вспышкой был выброшен и разбросан по короне холодный протуберанец с большим количеством нейтрального водорода», — отметили российские ученые.

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Германия
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