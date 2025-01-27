В Германии установили новый рекорд точности

Созданы оптические атомные часы с точностью до 18 знаков после запятой

Специалисты из Национального метрологического института (PTB) Германии добились нового рекорда по точности в атомных часах. Исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Ученые отчитались о создании новой версии оптических атомных часов, в которых они добились прогресса в контроле над ионами. По словам исследователей, их разработка оказалась примерно в 100 раз точнее цезиевых часов, которые используют для определения секунды в Международной системе единиц (СИ). Авторы исследования отметили, что в настоящее время точность часов приблизилась к 18-му знаку после запятой.

В оптических атомных часах атомы облучаются лазерным светом. Если лазер имеет правильную частоту, то атомы изменяют свое квантово-механическое состояние. Однако ионы должны быть захвачены с помощью электрических полей и удерживаться на месте в пределах нескольких нанометров в вакууме.

По словам физика PTB Йонаса Келлера, разработанная учеными концепция позволяет комбинировать силы различных типов ионов. Они использовали ионы индия и добавляли для эффективного охлаждения в кристалл ионы иттербия.

Ученые отметили, что разработанная ими концепция обещает появление нового поколение высокостабильных и точных оптических ионных часов. Специалисты заключили, что если такие часы запустили бы сразу после Большого взрыва, то за все время они бы отстали максимум на одну секунду.

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