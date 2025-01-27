Европейцы уговаривают Трампа поучаствовать в гарантиях для Украины (Bloomberg, США)

Президент Франции Эммануэль Макрон (в центре) с избранным президентом Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Елисейском дворце 7 декабря 2024 года.

Bloomberg: Трамп может отправить войска на Украину в качестве "гарантии"

Европейские страны надеются, что Трамп одобрит идею участия войск США в "миротворческом" контингенте на Украине, сообщает Bloomberg. При этом американского президента пугают, что если он этого не сделает, то "трансатлантическому единству" конец.

Михаэль Нинабер (Michael Nienaber), Донато Паоло Манчини (Donato Paolo Mancini), Андреа Палашано (Andrea Palasciano)

Европейские чиновники добиваются от новой администрации президента Дональда Трампа обязательств по гарантиям безопасности Украине на фоне усилившегося нажима с прицелом на дипломатическое урегулирования.

В целом союзники согласны с президентом Украины Владимиром Зеленским в том, что США предстоит предоставить войска для любых миротворческих сил в стране, чтобы придать такому контингенту убедительности, сообщили осведомленные источники на условиях анонимности.

Европейские союзники Киева заявили, что США могут одобрить эту идею, несмотря на первоначальную сдержанность Трампа. Однако они подчеркнули, что обсуждать конкретику будущего миротворческого контингента на Украине пока еще рано, заявили источники.

Судя по последним событиям, европейцы пытаются сформировать целостный подход новой администрации, поскольку Трамп готовится к общению с президентом России Владимиром Путиным. Президент США пригрозил усилить давление на российскую экономику, если Путин откажется прекратить боевые действия, хотя сам российский лидер пока не выказывал готовности пойти на сколь-либо значимые уступки.

Если европейским союзникам придется отправить войска самостоятельно, это может подорвать доверие к данным гарантиям и создать раскол в рядах НАТО, поскольку будет означать фактический конец трансатлантического сотрудничества, подчеркнул один высокопоставленный представитель европейского правительства.

Скепсис Трампа насчет поддержки Украины мог смягчиться. Его команда выказала готовность сосредоточиться на предоставлении Украине гарантий безопасности — и в частном порядке даже признаёт это неизбежностью, по словам одного высокопоставленного западного дипломата, общавшегося по этому вопросу непосредственно с командой президента.

Однако в обмен на эти обязательства Трамп будет ожидать, что Европа возьмет на себя бóльшую часть ответственности за реализацию потенциального соглашения. По словам того же дипломата, европейцы понимают, что США рассчитывают, что именно они предоставят основную часть войск, поскольку Трамп считает украинский конфликт внутриевропейским делом.

Команда президента также дала понять, что новая администрация США не намерена напрямую заниматься восстановлением Украины. По ее мнению, эта работа будет передана частному сектору, сообщил другой высокопоставленный дипломат, подчеркнув, что обсуждения по-прежнему продолжаются.

Зеленский пытается заручиться дальнейшей поддержкой Трампа несмотря на попытки закончить приближающийся к трехлетней годовщине конфликт дипломатическим путем. Президент Украины заявил агентству Bloomberg в среду, что в эффективные миротворческие силы непременно должны войти войска США, поскольку одной военной поддержки Европы будет недостаточно, чтобы сдержать Путина.

Вопрос доверия

В последние недели европейские союзники Украины с осторожным оптимизмом рассчитывают, что Трамп не принудит Киев к преждевременным мирным переговорам с Россией. На этой неделе Трамп пригрозил Москве финансовыми санкциями, если Путин откажется прекратить боевые действия в ближайшее время.

Ожидается, что специальный посланник Трампа по Украине и России Кит Келлог посетит Киев в ближайшие недели. По собственному признанию, он хотел бы найти решение в первые 100 дней администрации. Ранее Трамп забрал назад обещание урегулировать конфликт за 24 часа.

Но, учитывая давнюю манеру Трампа менять свой подход на ходу, многое остается неопределенным. В результате европейских союзников тревожит масштаб будущих военных обязательств США в поддержку этих гарантий — если предположить, что они вообще будут даны.

Несколько европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, раздумывали об отправке европейских войск в поддержку Украины по достижении прекращения огня. По словам осведомленного источника, европейцы обсуждают конкретные решения, чтобы в дальнейшем предложить их США.

Однако один высокопоставленный французский чиновник выразил некоторые сомнения. По его словам, европейцы осознали, что не смогут рассчитывать на крупное участие США, и должны быть готовы к тому, что Вашингтон сыграет лишь ограниченную роль — в частности, воздержится от отправки личного состава.

Это может осложнить ситуацию.

“Чтобы избежать возобновления боевых действий, нужны достаточно надежные гарантии, — заявил представитель НАТО на Украине Патрик Тернер из Киева. — Членство в НАТО — вот мерило эффективности таких гарантий”.

Статья написана при участии Арне Делфса, Андры Тиму, Сами Адгирни и Ани Нуссбаум