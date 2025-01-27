Игра на поражение: ВСУ атаковали регионы РФ реактивными БПЛА

Крылатые ракеты «Рута» и «Пекло» могли использоваться в масштабном налете на нашу территорию

В ночь на 24 января над территорией России был сбит 121 БПЛА противника. В этот раз украинские боевики применили новые боеприпасы — дроны — крылатые ракеты, которые были анонсированы Зеленским и ВСУ в декабре 2024 года, считают эксперты. По их мнению, помимо прямого урона эта атака направлена на улучшение переговорных позиций киевского режима, особенно на фоне заявлений нового президента США Дональда Трампа о готовности к диалогу с Москвой. Впрочем, как и в предыдущих попытках массированных атак с применением дронов, киевскому режиму не удалось добиться своих целей. Какие регионы стали целями воздушного налета — в материале «Известий».

Что противник использует при атаках по России

Вооруженные силы России минувшей ночью сбили 121 дрон ВСУ над 13 российскими регионами. Они были перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего — 37 БПЛА — было ликвидировано в небе над Брянской областью, в их числе 18 реактивных. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. 20 беспилотников уничтожили над Рязанской, по 17 — над Курской и Саратовской областями.

Кроме того, семь дронов было уничтожено над Ростовской областью, по шесть — над Московской и Белгородской, три — над Воронежской, по два — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, по одному — над Крымом и Москвой.

Украинский дрон типа «Бобер» Источник изображения: Фото: Telegram

В период с 6 до 7 утра по московскому времени противник попытался атаковать Ленинградскую область. Там средства ПВО уничтожили три БПЛА. По информации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, их сбили в районе поселка Оредеж, который находится на границе с Новгородской областью. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Позже администрация Сергиево-Посадского городского округа сообщила, что там тоже была отражена атака БПЛА самолетного типа. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет.

В ударах по нашей территории принимали участие дроны типа «Лютый» и «Бобер», рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Обломки сбитого украинского дрона типа «Лютый» Источник изображения: Фото: Telegram/Владимир Сальдо

— Это БПЛА с поршневыми двигателями, которые двигаются на низкой высоте и имеют дальность действия до 1000 км у «Бобра» и более 1000 км у «Лютого». Кроме этого, могли применяться те самые дроны — крылатые ракеты, которые были анонсированы Зеленским и ВСУ в декабре 2024 года. В частности, крылатая ракета «Рута» с реактивным двигателем и дальностью действия до 1000 км. Снаружи она напоминает обычную крылатую ракету. Кроме этого, была показана партия крылатых ракет «Пекло», которые имеют меньшую скорость, чем «Рута», и дальность действия до 500 км. Эти данные назывались международными источниками информации. Вероятно, эти аппараты применялись в такой массированной атаке.

Такие крылатые ракеты — это более сложные цели для противовоздушной обороны, чем тихоходные, и относительно большие по размерам дроны, считает эксперт.

Чего добивается Украина ударами по нашей территории

Одна из главных целей атаки ВСУ по нашей территории — снизить обороноспособность и военную мощь ВС РФ. Для этого они атакуют объекты топливно-энергетического комплекса и военного назначения. Об этом «Известиям» рассказал председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

— Тактику противника наши военные изучили давно, — отметил он. — ВСУ делают передышку в день-два, видимо накапливая средства поражения, а потом устраивают массовые налеты на территорию России. Используют для этого низколетящие БПЛА самолетного типа с большой дальностью полета, которые не являются стандартной целью для нашей ПВО. И сейчас нам необходимо найти новый метод защиты воздушного пространства. В частности, сбивать БПЛА украинских боевиков на дальних подступах, желательно на их территории, а не на нашей, потому что обломки падают, вызывая возгорания. В перспективе с помощью разведки и агентурной информации уничтожать все боеприпасы на этапе транспортировки и складирования, чтобы они не выходили даже на стартовые позиции. Это делается и сейчас, но нужно усовершенствовать эту систему.

Фото: Global Look Press/MOD Russia Источник изображения: iz.ru

Вторая цель — информационно-пропагандистская, считает эксперт.

— И в этом им часто способствуют наши граждане, — подчеркнул Роман Шкурлатов. — От наших ударов, которые мы регулярно наносим, ущерб у противника намного больше. Но Киев сумел добиться, чтобы кадры, снятые украинцами, практически не попадали свободно в Сеть. И наше общество не видит, какой ущерб наносится противнику. А благодаря нашим несознательным гражданам там видят все. Из-за этого складывается ощущение, что у нас всё плохо. Фактически они работают на противника. Поэтому необходимо вводить ответственность за кадры, которые выкладываются в интернет.

Ранее «Известия» писали, что в России хотят ввести запрет и административную ответственность за фото- и видеосъемку объектов ПВО (их размещение, работу). Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством Владимира Колокольцева рекомендовала Минобороны проработать этот вопрос. Несмотря на призывы властей, люди продолжают снимать такие объекты и выкладывать в соцсети. Предложение комиссии поддерживают в Госдуме, а также в экспертном сообществе.

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Источник изображения: iz.ru

Стратегия Украины не меняется, они хотят нанести максимальный урон, считают политологи. Причем удары наносятся не только по военным объектам, видна тенденция роста количества атак по мирному населению, отметила профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Они наносят психологические удары, по сути, это теракты, чтобы изменить эмоциональную реакцию российского народа, — отметила Еремина.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский Источник изображения: iz.ru

Атаки беспилотников по территории России преследуют цель улучшения переговорных позиций киевского режима, особенно на фоне заявлений нового президента США Дональда Трампа о готовности к диалогу с Москвой. Одновременно Киев пытается продемонстрировать, на что идут средства от стран Запада, подчеркивает Наталья Еремина.

— Таким образом они отчитываются за потраченные ресурсы, — считает эксперт.

Поскольку новая администрация США еще не определилась с объемом помощи Киеву, Зеленский с помощью таких атак пытается показать, что Украина способна вести боевые действия, а Запад должен прислать больше оружия и денег, резюмировала политолог.

Массовый налет БПЛА на регионы РФ в начале года

Ранее «Известия» писали, что до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа киевский режим продолжит предпринимать усилия, чтобы добиться максимальной эскалации противостояния.

Так, в ночь на 14 января с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow и 31 БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Все средства воздушного нападения были сбиты расчетами ПВО, жертв и пострадавших нет.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов Источник изображения: iz.ru

Кроме того, над акваторией Черного моря были уничтожены еще две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании.

В общей сложности в течение суток были сбиты шесть ракет ATACMS, восемь крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 180 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 146 — вне зоны СВО.

Юлия Леонова

Кирилл Фенин