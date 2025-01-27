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ТАСС

Депутат Рады: ВСУ переводят в пехоту техников, обслуживающих ЗРК IRIS-Т

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: Wolfgang Schwan/ Anadolu via Getty Images

Алексей Гончаренко отметил, что им приходят распоряжения на перевод или исключение из части

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет в пехоту военных техников, обслуживающих зенитные ракетные комплексы IRIS-Т. Об этом заявил депутат Верховной рады, член парламентской фракции партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"У меня есть информация, что военных техников, обслуживающих системы IRIS-Т, переводят в пехоту. По их словам, приходят распоряжения на перевод или исключение из части. И вот теперь возвращаемся к тому, что Генштаб заявлял - военных, обученных на западном вооружении, не будут переводить в пехоту. Возникает вопрос: если техников, обслуживающих западные системы ПВО, отправляют в пехоту, то кто будет вместо них обслуживать западное вооружение?" - написал он в Telegram-канале.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский, комментируя сообщения об отправке специалистов из ВВС и ПВО в пехоту, признал, что технических специалистов "фактически некем заменить", однако заявил о необходимости "поднять адекватное количество личного состава в механизированных бригадах". Возможности мобилизации, по его словам, не покрывают эту потребность.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая прошлого года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении, который позволил призвать в армию еще сотни тысяч украинцев. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Тем не менее в последние месяцы темпы пополнения ВСУ замедлились и встал вопрос критической нехватки людей в армии. В этих условиях, как сообщают украинские СМИ, в пехоту интенсивно переводят специалистов из других родов и видов войск. 

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Страны
Россия
Украина
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