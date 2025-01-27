MWM: Россия наращивает производство средств ПВО для защиты от атак ВСУ

Россия наращивает производство систем ПВО, пишет MWM. Российский ОПК производит значительно больше таких систем, чем любая другая страна в мире. При этом выпуск систем большой дальности превышает объемы производства всех членов НАТО вместе взятых.

Российский оборонный сектор наращивает производство систем ПВО для максимальной защиты промышленных и других объектов. В частности, этот вопрос поднимался на заседании специальной группы военно-промышленной комиссии с участием зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева. “Мы обсудим вопросы обеспечения защиты объектов промышленной инфраструктуры”, — заявил Медведев. “В ходе рабочей поездки в Брянскую область на заседании специальной группы Военно-промышленной комиссии РФ рассмотрели вопросы дополнительного увеличения производства средств ПВО для защиты гражданских объектов, объектов промышленной и военной инфраструктуры”, — отчитался он впоследствии, посетив химический завод в Брянской области, недавно подвергшийся атаке украинских беспилотников.

Повышенное внимание к увеличению производства систем ПВО — следствие многочисленных атак ВСУ по важным российским целям с использованием как беспилотников, так и баллистических ракет. Запущенные с Украины беспилотники не раз достигали важных целей, причем с ноября 2024 года их налеты дополняются ударами западных ракет, включая баллистические ATACMS производства США.

Российский ОПК и так производит значительно больше систем ПВО, чем любая другая страна в мире, причем выпуск систем большой дальности превышает объемы производства всех членов НАТО вместе взятых. В августе 2000 года Кремль одобрил новую программу по обновлению ракетной промышленности, в рамках которой было заказано строительство трех крупных новых предприятий для производства систем ПВО большой дальности С-400, включая новое подразделение Обуховского завода в Санкт-Петербурге, полностью модернизированный завод “Авитек” в Кирове и завод НМП в Нижнем Новгороде.

Хотя процесс оказался длительным, а предприятия смогли наладить производство С-400 в больших масштабах лишь во второй половине следующего десятилетия (примерно с 2016 года), массовый выпуск в итоге позволил ежегодно комплектовать несколько полков С-400 — наряду с выпуском других дальнобойных систем, таких как С-300В4 и С-500. Однако несмотря на столь значительный объем производства и подтвержденную высокую эффективность С-400 в бою, большие массивы беспилотников и ракет, используемых в атаках противника, а также необходимость обезопасить обширную часть российских территорий, требующих защиты, вызвали некоторые трудности. Особые проблемы создали недорогие беспилотники, и специально для их решения была начата разработка новых систем ПВО.

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Западные советники, логисты, наемники и другой персонал сыграли ключевую роль в поддержке атак по российским целям с Украины, содействуя более оперативному внедрению нового оборудования, включая системы спутниковой разведки, наведения и связи. Газета "Нью-Йорк таймс" отметила следующее относительно их операций: “На территории Украины также работал спецназ из других стран НАТО, включая Великобританию, Францию, Канаду и Литву, обучая и консультируя украинские войска и обеспечивая сухопутный канал для поставок оружия и другой помощи”.

В репортаже подчеркивался “огромный масштаб” тайной поддержки Украины. Хотя члены НАТО по политическим причинам не могут атаковать Россию напрямую, конфликт на Украине предоставил им возможность нанести максимальный ущерб военной и гражданской инфраструктуре противника, осуществляя атаки с украинской территории в сотрудничестве с местными силами.