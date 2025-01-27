Россия отметает угрозы Трампа по поводу Украины (The Wall Street Journal, США)

WSJ: Россию не испугали угрозы Трампа ввести новые санкции

Российские войска уверенно продвигаются в Донбассе, дела в экономике страны идут в целом неплохо, пишет The Wall Street Journal. Поэтому Москву не впечатлили угрозы Трампа ввести новые санкции против России, если та не поторопится заключить соглашение с Украиной.

Томас Гроув

Мэтью Лаксмур (Matthew Luxmoore)

В ответ на первые попытки президента Трампа заманить российского руководителя Владимира Путина за стол переговоров по Украине Россия, по сути дела, равнодушно пожала плечами.

"Мы не видим здесь ничего нового", — сказал кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков в четверг, на следующий день после того, как Трамп в своей соцсети Truth Social выступил с предупреждением, что он усилит экономическое давление на Москву. После начала российской военной операции на Украине около трех лет тому назад против России уже было введено огромное количество санкций.

У окружения Путина есть основания считать угрозы Трампа пустыми. Вооруженный конфликт истощает материальные и людские ресурсы страны, однако Кремль считает, что вполне успешно противостоит санкциям, и что Москва в состоянии выдержать еще год боевых действий, а россияне будут как и раньше подписывать контракты и идти на фронт. <…>

Но хотя Россия теряет деньги и людей, аналитики говорят, что у нее достаточно и того, и другого, чтобы продолжать военные действия и одержать победу. Российские войска медленно продвигаются на запад, создавая угрозу украинским городам и селам, являющимся важными центрами тылового снабжения ВСУ. Сегодня Россия контролирует почти пятую часть территории Украины.

"У нас есть дисбаланс, есть инфляция, но они не настолько острые, чтобы требовать полного прекращения боевых действий, — сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований при московской Высшей школе экономики Василий Кашин. — Мы может настаивать на выполнении своих требований… а если украинская оборона будет и дальше рушиться, как сейчас, то другой стороне будет разумнее согласиться на наши требования".

Очередной пакет американской помощи Украине сегодня даже не обсуждается, и предупреждений Трампа недостаточно, чтобы вынудить Россию внести изменения в свои основные требования. К ним относятся фактическое признание той территории, которой она овладела, прекращение связей между НАТО и Украиной, и серьезное сокращение украинской армии.

Скорее всего, заявление Трампа в Truth Social Кремль склонен рассматривать как позерство перед переговорами, но не как элемент самих переговоров. Он по-прежнему ждет более содержательных предложений от Вашингтона.

"Мы по-прежнему открыты для диалога, — сказал Песков. — Президент Путин неоднократно об этом говорил".

Некоторые российские руководители демонстрировали осторожный оптимизм после победы Трампа в ноябре на президентских выборах. Аналитики говорят, что Путин ищет встречи с Трампом, чтобы выработать вместе с ним выгодное для Москвы урегулирование, исключив при этом из переговорного процесса украинское руководство, которое российский президент считает нелегитимным.

Между тем, Киев признал, что вернуть всю отданную России в ходе военных действий территорию нереально. Но он просит дать ему гарантии безопасности, чтобы Россия после прекращения огня не могла осуществить перегруппировку сил и средств и нанести новый удар. Россия заявляет, что Украина должна учитывать "новые территориальные реалии", то есть, по сути дела, навсегда уступить Москве земли, потерянные в ходе боевых действий.

По мнению аналитиков, в свете длящейся несколько лет словесной баталии между руководством США, Украины и России, Путин отнесется к новому предостережению Трампа просто как к уловке нового американского президента, который пытается укрепить свои позиции и продемонстрировать жесткость в отношении врагов США, как он и обещал.

"Путин видит в этих заявлениях элемент политической игры. Он не воспринимает их всерьез, — сказала работающая в Париже политолог Татьяна Становая*. — Он готов к любому развитию событий и не тешит себя иллюзиями, что соглашение удастся заключить быстро".

Становая* утверждает, что нагрузка на российскую экономику хоть и вызывает обеспокоенность у Путина, но не окажет практически никакого воздействия на его расчеты в отношении Украины. Для российского президента, который находится у власти 25 лет, этот вооруженный конфликт стал исторической возможностью объединить две православные страны и остановить давно уже осуждаемую им ползучую экспансию Запада на заднем дворе России. <…>

В амбициозном урегулировании, которому сегодня отдает предпочтение Путин, содержатся элементы той прежней версии. По словам Становой*, российскому лидеру в идеале хотелось бы получить масштабное геополитическое соглашение типа того, что в конце Второй мировой войны было достигнуто в Ялте между лидерами Великобритании, США и Советского Союза. Оно предвосхитило послевоенную реорганизацию Восточной Европы с ее разделом на советскую и западную сферы влияния.

"Конечно, Путин хочет прекратить военные действия, но исключительно на российских условиях, — сказала Становая*. — Вооруженный конфликт на Украине — это способ усадить Запад за стол переговоров и договориться о Ялте 2.0". <…>

Трамп, со своей стороны, признал, что для прекращения конфликта понадобится гораздо больше времени, чем он полагал во время предвыборной гонки. Тогда он заявлял, что добьется заключения сделки за 24 часа после возвращения в Белый дом. После инаугурации президент сказал, что Украина "хочет заключить сделку", а Россия может и не захотеть.

Политологи полагают, что угрозы Трампа ввести новые санкции отражают осознание им того обстоятельства, что для достижения сделки понадобится определенное время. По их оценке, эти угрозы могут привести к тому, что Москва откажется сесть за стол переговоров.

"Русские всегда хотят, чтобы с ними говорили напрямую. Кремль еще в первый срок Трампа был раздражен его стилем общения, — сказал эксперт по России Олег Игнатов, работающий в неправительственной организации "Международная кризисная группа", которая занимается предотвращением и урегулированием конфликтов. — А так вести дела с русскими нельзя".

* Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.