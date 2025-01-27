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Известия.ru

Патрушеву показали процесс проектирования атомных подлодок в Петербурге

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Источник изображения: Фото: Морская коллегия РФ

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в Санкт-Петербурге посетил 24 января морское бюро машиностроения «Малахит», которое входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), где ему показали процесс проектирования атомных подлодок.


«Проектирование не является самоцелью. Цель в любом случае только одна — это создание корабля в должной стройке, заданной стоимости и с соблюдением всех требований технического задания», — сказал во время проведения экскурсии генеральный директор бюро Владимир Дорофеев.

Также Патрушев обсудил с главой «Малахита» и представителями ОСК, ряда федеральных ведомств и региональных органов власти перспективы деятельности морского бюро.

Так, председатель Морской коллегии РФ заявил о необходимости активнее развивать имеющиеся знания и опыт в области проектирования и строительства технических средств для освоения Мирового океана. Кроме того, он подчеркнул значимость сохранения «Малахитом» лидерства по внедрению на подводных лодках новых видов оружия.

АО «Малахит» является ведущим в стране конструкторским бюро, специализирующимся в сфере проектирования морской техники, в том числе с атомной энергетической установкой. Основная деятельность «Малахита» включает в себя проектирование, строительство и испытание подводных лодок и технических средств освоения океана.

Ранее, 15 января, помощник президента России побывал на церемонии запуска первой очереди первой в России цифровой верфи. Он сообщил, что модернизация Онежского судостроительного завода в Петрозаводске очень перспективная. По его словам, предприятие окажется на «новом уровне технологического развития» после модернизации и внедрения информационной системы управления.

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ОСК
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