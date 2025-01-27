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ЦАМТО

Textron поставит ВВС Таиланда самолеты AT-6TH "Вольверин" к апрелю

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Первые два полученных ВВС Таиланда лёгких турбовинтовых боевых самолёта Beechcraft AT-6TH Wolverine производства американской корпорации Textron. Чиангмай, 16.07.2024
Первые два полученных ВВС Таиланда лёгких турбовинтовых боевых самолёта Beechcraft AT-6TH Wolverine производства американской корпорации Textron. Чиангмай, 16.07.2024.
Источник изображения: ВВС Таиланда

ЦАМТО, 24 января. Командование ВВС Таиланда рассчитывает, что поставка заказанных в США легких боевых самолетов AT-6TH "Вольверин" будет завершена к апрелю 2025 года.

Для обеспечения боеготовности поставленных к настоящему времени самолетов восемь пилотов-инструкторов ВВС Таиланда прошли обучение в компании Textron Aviation Defence в период с февраля по май 2024 года. Это позволило приступить к программе обучения пилотов в Таиланде. Возможности AT-6TH впервые были продемонстрированы в декабре 2024 года во время учений в провинции Лопбури.

Как сообщал ЦАМТО, 14 ноября 2021 года командование ВВС Таиланда заключило с американской Textron Aviation Defense прямой коммерческий контракт на поставку 8 легких боевых самолетов AT-6E "Вольверин", наземного вспомогательного оборудования, запасных частей и обучение личного состава. Стоимость продажи составила 4,314 млрд. бат (143,4 млн. долл.). Сделка включает передачу Таиланду ряда сопутствующих технологий.

ВВС Таиланда стали первым зарубежным заказчиком американского штурмовика, получившего обозначение AT-6TH. Самолеты предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая обеспечение безопасности границ, непосредственную авиационную поддержку, поддержку операций по борьбу с контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. AT-6TH заменят устаревшие L-39 "Альбатрос".

Передача первых AT-6TH (с.н. "41101" и "41102") состоялась 16 июля 2024 года на авиабазе Чиангмай. Самолеты вошли в состав 411 эскадрильи 41-го авиакрыла ВВС Таиланда. К декабрю 2024 года в Таиланд были доставлены пять самолетов.

AT-6TH оснащен турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-68D мощностью 1600 л.с., обеспечивающим максимальную скорость 316 узлов. Перегоночная дальность AT-6TH – 1725 морских миль, максимальная высота полета – 31000 футов, грузоподъемность – 1864 кг. Самолет оснащен разведывательной станцией MX-15D. В состав вооружения входят авиабомбы Mk.81, Mk.82, GBU-58 и GBU-12, пулеметный контейнер HMP-400 и пусковые установки ракет LAU-131/A.

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Страны
США
Таиланд
Продукция
GBU-12
GBU-58
L-39
Компании
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Проекты
Военные учения
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