Летит к победе: что известно о новом дроне «Микроб»

Беспилотник уже успешно используется в зоне СВО

В зону СВО поставили несколько тысяч дронов-камикадзе, разработанных в Новосибирске. Модель получила название «Микроб». Этот беспилотник обладает уникальными свойствами и уже активно применяется на поле боя российскими военными. Подробнее о новом дроне «Микроб», его характеристиках и преимуществах — в материале «Известий».

Дрон «Микроб»: что известно, характеристики, преимущества

В четверг, 23 января, стало известно, что новый российский дрон, получивший название «Микроб», уже активно используется в зоне СВО. Вместе с ним военные получили и беспилотники-ретрансляторы «Касатка».

«Микроб» обладает элементами искусственного интеллекта (ИИ) и способен самостоятельно сопровождать цель после захвата. Всё это, по словам разработчика беспилотника Александра Грязнова, позволяет дрону сопровождать цель вне зависимости от того, как она маневрирует. Кроме того, он обладает достаточными динамическими характеристиками, то есть может летать с большими скоростями и перегрузками.

Конструкция «Микроба» модульная. Благодаря этому он может быть подготовлен к выполнению различных конкретных задач — и для использования в качестве ударного дрона, и как разведчик.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов Источник изображения: iz.ru

«В бою в разных условиях надо применять разные вещи. Ночью должны работать тепловизионные инструменты, есть разные радиочастотные окна на разных участках фронта. Соответственно, по частотам управления и видео необходимо устанавливать разные приемо-передающие устройства. Главное — понять баланс, чтобы устройство не было слишком насыщено дополнительными деталями и бойцам на фронте не приходилось бесконечно складывать эти конструкции», — объяснял ранее Александр Грязнов.

Кроме того, по словам военного эксперта Василия Дандыкина, «Микроб» значительно дешевле многих других используемых вооруженными силами беспилотников.

Важным преимуществом «Микроба» является возможность преодолевать работу вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Как говорил разработчик дрона, ориентироваться в пространстве «Микробу» помогает автопилот с нейросетью. Он через камеру использует технологии машинного зрения и видит цель. Именно из-за этого глушители сигнала не работают.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов Источник изображения: iz.ru

«То, что сейчас называется БПЛА, — условность, пилот есть, он сидит на земле. Соответственно, если мы обрубим канал связи, то дрон перестанет выполнять свою функцию полезную, а боевая машина должна дойти. Какие функции выполняет ИИ: если у вас обрублены каналы связи, машина должна долететь до точки. ИИ удерживает объект у себя в прицеле, перехватывает управление, и дрон атакует цель уже в безоператорном режиме, его невозможно заглушить. РЭБ не сработают уже», — сказал Александр Грязнов.

Разработка беспилотника «Микроб», применение

Дрон «Микроб» был разработан в новосибирском Академгородке, одном из важнейших научных и образовательных центров России. Сделано это было при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» (занимается поиском решений в сфере беспилотных аппаратов, как наземных и морских, так и летательных). Система захвата разработана московской компанией «Площадь» также в рамках «Кулибин-клуба».

Испытания беспилотника начались в июле 2024 года. Тогда сообщалось, что он успешно уничтожил безэкипажный катер. Позднее, в августе 2024 года, он успешно поразил на линии боевого соприкосновения использовавшиеся ВСУ танк и бронетранспортер американского производства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Источник изображения: iz.ru

В октябре того же года начались испытания системы захвата дрона с элементами ИИ. С ее помощью было успешно ликвидировано несколько единиц бронетехники ВСУ.

Как рассказал Александр Грязнов, за две недели использования одно подразделение, состоящее из двух расчетов и работающее 40 дронами, уничтожило технику противника на сумму, превышающую стоимость всех 3 тыс. произведенных дронов.

Дрон «Касатка»: что о нем известно

«Касатка» — беспилотник-ретранслятор, который, как и «Микроб», оснащен ИИ. Такое название дрон получил из-за своего характерного вида. Разработан был также в Новосибирске.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин Источник изображения: iz.ru

Он может передавать сигнал на расстоянии до 50 км на высоте до 2 км, что позволяет российским беспилотникам совершать рейды в глубокий тыл противника. Кроме того, его можно использовать в качестве ложной цели для противника.

«Касатка» может использоваться также для воздушной разведки или, при необходимости, как дрон-камикадзе, нести заряд до 3 кг тротила на расстояние до 70 км.

Елизавета Гриценко