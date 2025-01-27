ВС Мозамбика получили партию бронемашин MCAV-20

ЦАМТО, 24 января. Вооруженные силы Мозамбика приняли на вооружение еще один тип бронемашин. Ими стали произведенные в ОАЭ компанией Calidus бронемашины MCAV-20 с колесной формулой 4х4.

Ранее данная ББМ уже была поставлена ВС нескольких африканских стран. Известно о поставках MCAV-20 ВС Эфиопии, Демократической Республики Конго, Судана и Мавритании.

Как сообщает Defenceweb.co.za, MCAV-20 были официально продемонстрированы в ходе празднования Дня революции в Мозамбике (Дня вооруженных сил) 25 сентября 2024 года. Присутствовавший на параде президент Мозамбика Филипе Ньюси подчеркнул важную роль вооруженных сил страны в поддержании национальной безопасности.

На параде было замечено не менее полудюжины бронемашин MCAV-20. Ранее, в марте 2023 года, Министерство обороны Мозамбика опубликовало фотографии визита должностных лиц ведомства (включая министра обороны Криштована Чуме) в Объединенные Арабские Эмираты, где был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий военное сотрудничество и сотрудничество в борьбе с терроризмом.

В ходе визита представители ВС Мозамбика посетили оборонные компании ОАЭ, включая Calidus, и оценили возможности ББМ MCAV-20. Количество приобретенной техники пока не известно.

Как сообщал ЦАМТО, MCAV-20 представляет собой бронированную машину с колесной формулой 4х4 с боевой массой около 8845 кг. Благодаря 6,7-литровому дизельному двигателю Cummins мощностью 300 л.с. ББМ развивает максимальную скорость 110 км/ч, запас хода – 800 км. MCAV-20 может быть оснащена различным вооружением, включая турели и ДУМВ с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулеметом или 40-мм гранатомет. Броня обеспечивает защиту от обстрела из стрелкового оружия и осколков артиллерийских снарядов, усиленное днище способно выдержать взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ).

Также на параде в честь Дня вооруженных сил были идентифицированы несколько бронированных машин "Тайгер" с колесной формулой 4х4, которые производятся компанией ShaanXi Baoji Special Vehicles Company. "Тайгер" впервые была продемонстрирована в 2012 году. Машина рассчитана на перевозку девяти десантников (плюс экипаж 2 человека).