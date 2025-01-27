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ТАСС

Эксперт Чадаев назвал атаку БПЛА попыткой Украины выложить козыри к переговорам

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Турбореактивный беспилотный летательный аппарат «Паляниця»
Турбореактивный беспилотный летательный аппарат «Паляниця».
Источник изображения: www.telegraph.co.uk

Генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" подчеркнул, что так Киев демонстрирует свои возможности

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Самая массовая атака украинских беспилотников на регионы России с начала 2025 года носит политические причины и является попыткой Украины "выложить козыри" на фоне активной фазы переговоров по урегулированию конфликта. Таким мнением с ТАСС поделился генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

"Понятно, что именно переговорный процесс России и США вошел в активную, хотя и подготовительную фазу, и поэтому Украина старается выложить козыри. Думаю, причина массированной атаки украинских беспилотников на регионы России в ночь на 24 января - чисто политическая. Это демонстрация возможностей - мы можем вот так. Но, с точки зрения именно противодронной защиты России, мы стали, выражаясь словами Светы из Иваново, "более лучше" сбивать", - сказал эксперт.

Чадаев подчеркнул, что Украина старается атаковать объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), чтобы нанести максимальный ущерб. "Все зависит от того, какие объекты атакуются. Самой результативной в политическом и всех прочих смыслах оказалась атака на Грозный, которая привела к известной истории с самолетом. В концепции медийно-террористической войны, исповедуемой украинским руководством, эта история принесла Украине больше дивидендов, чем все атаки по нефтебазам и пр. Что касается прямого ущерба инфраструктуре, то у Украины на данный момент не настолько мощные средства поражения, чтобы принести серьезный ущерб. За исключением, конечно, тех случаев, когда они попадают во что-то горючее. Именно поэтому у них сместился фокус на атаки по объектам ТЭК", - отметил собеседник агентства.

По словам главы НПЦ "Ушкуйник", Украина в ночь на 24 января показала максимум возможностей, однако повторить данный результат ей будет сложно. "Вопрос также отчасти в производственных мощностях Украины, отчасти в возможностях нашей разведки, потому что Россия тоже регулярно поражает различные украинские производственные площадки, где создаются БПЛА. Для Украины парадокс состоит в том, что максимальный эффект дает именно массированная атака, но в то же время именно массированную атаку организовать довольно сложно. Поэтому сегодня ночью они прыгнули выше головы", - подчеркнул он. 

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