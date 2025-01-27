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ТАСС

Песков: снижение цен на нефть не завершит конфликт на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Одно с другим не связано, указал пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, одно с другим не связано. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили ответить на вопрос, согласен ли он с утверждением президента США Дональда Трампа, что снижение цен на нефть якобы может завершить конфликт на Украине. "Нет, - подчеркнул Песков. - Этот конфликт не зависит от цен на нефть".

"Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченностям России. И [это] не связано с ценами на нефть", - пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что государства - участники Организации стран - экспортеров нефти должны были давно снизить цену на нефть, что, по его утверждению, уже привело бы к завершению конфликта на Украине. 

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США
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Трамп Дональд
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