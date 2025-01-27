Власти Турции намерены инвестировать 350 миллионов евро в инфраструктуру военно-морской базы Аксаз

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Власти Турции выделили 350 миллионов евро на развитие инфраструктуры военно-морской базы Аксаз. Эти средства предполагается направить на строительство новых причалов для размещения крупных военно-морских кораблей, включая универсальный десантный корабль ТCG Anadolu и вспомогательный корабль боевого обеспечения TCG Derya.

Как сообщает издание Navalnews со ссылкой на свои источники, тендер на этот проект, который, как предполагается, станет одной из крупнейших инициатив инженерного департамента Управления логистики ВМС Турции, вероятнее всего, будет объявлен до конца текущего года. В Аксазе, помимо прочего, планируется обустроить доки для размещения подводных лодок AIP.

Как сообщает командование турецких ВМС, реализация этого и других проектов, как правило, осуществляется не только за счет национальных ресурсов, но и за счет использования ресурсов НАТО в рамках мероприятий по развитию потенциала альянса в рамках программы Naval Capability Program.

Также сообщается, что в настоящее время турецкая военная промышленность активно занимается разработкой разнообразных проектов надводных беспилотников. В частности, в состав ВМС Турции уже включены безэкипажные катера MARLIN, способные вести радиоэлектронную борьбу.

Для размещения морских беспилотников Анкара планирует обустроить соответствующую инфраструктуру в ряде ключевых регионов, включая Аксаз, Фоча, Чанаккале, Гёльджюк, Мерсин и Карадениз Эрегли, что может значительно повысить их способность быстро реагировать во время возможных кризисов.