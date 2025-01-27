В офисе Зеленского возложили на НАТО вину за положение ВСУ на фронте

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил также, что западные страны сильно откладывают поставки Киеву обещанного вооружения, говоря, например, что оно прибудет через три недели, а "его нет через три месяца"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. НАТО виновата в дефиците оружия у ВСУ и в их нынешнем положении на фронте, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его мнению, призывы Запада снизить мобилизационный возраст до 18 лет делаются, чтобы скрыть свою вину.

"У нас дефицит оружия <…>. Смотрите, почему они [на Западе] говорят про 18 лет? Давайте уже так откровенно. Ну, потому что это позволяет <...> снять с себя часть <...> общей вины альянса в дефиците оружия", - сказал он в эфире украинского "24-го канала".

По его словам, западные страны сильно откладывают поставки Киеву обещанного вооружения, говоря, например, что оно прибудет через три недели, а "его нет через три месяца". Такую риторику, считает Подоляк, партнеры Киева используют на своем "внутреннем политическом рынке", чтобы сказать своему населению, что Украина испытывает проблемы на фронте из-за нехватки оружия. "Таким образом ты (имеется в виду западный политик - прим. ТАСС) опосредствованно снял с себя вину за момент, в котором мы [Украина] находимся в этой войне", - добавил он.

Подоляк также в очередной раз призвал Запад к поставкам оружия. "Если не будет паритета оружия [с РФ] и если не будет реализовано высокотехнологичное преимущество на поле боя, то тогда проблемы. И эти проблемы не решаются количеством людей", - добавил он.

В последнее время украинские военачальники разного уровня постоянно характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную. 19 декабря 2024 года главком ВСУ Александр Сырский сообщил о сохраняющейся "чрезвычайно сложной" ситуации на фронте. Об очень непростой обстановке в зоне боев заявлял и экс-президент Украины Петр Порошенко. Издание "Украинская правда" отдельно указывало на красноармейское (покровское) направление, где, по его данным, командование ВСУ не может наладить эффективное управление подразделениями и уже в течение года сохраняется хаос в управлении войсками.