ВВС Малайзии завершили программу продления срока службы парка Су-30МКМ

ЦАМТО, 24 января. Малазийская компания Aerospace Technology Systems Corporation (ATSC) завершила программу продления срока службы состоящих на вооружении Военно-воздушных сил Малайзии истребителей Су-30МКМ.

Как сообщает агентство Bernama, министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин заявил, что ATSC провела работы по продлению срока службы и профилактическому восстановлению / капитальному ремонту самолетов. Таким образом, программа продления срока службы гарантирует, что самолеты Су-30МКМ останутся в рабочем состоянии в течение следующих десяти лет.

Со стороны ЦАМТО напомним, что в кулуарах 9-го Восточного экономического форума (сентябрь 2024 года) генеральный директор Aerospace Technology Systems Corporation Sdn Bhd подполковник в отставке Фадзар Сухада в ответ на вопрос о влиянии санкций против России со стороны США и стран Европейского союза на обслуживание малазийского парка техники российского производства заявил, что "у Малайзии есть достаточный запас материалов и запасных частей, чтобы обеспечить эксплуатационную готовность парка из 18 имеющихся истребителей Су-30МКМ в течение нескольких лет".

"На момент начала специальной военной операции на Украине у нас был запас деталей на сумму 7 млн. ринггитов. К концу 2023 года наш запас деталей увеличился до 13 млн. ринггитов", – сказал Ф.Сухада. Помимо России, запчасти также поставлялись из Индии, крупного оператора из 272 Су-30МКИ.

"Санкции против России повлияли на нашу цепочку поставок. Однако мы приспосабливаемся, мы хорошо справляемся, поскольку большая часть работ по техническому обслуживанию выполняется на месте", – сказал Ф.Сухада.

В 2023 году Ф.Сухада также заявлял, что находящиеся с 2007 года на вооружение ВВС Малайзии истребители Су-30МКМ смогут эксплуатироваться еще в течение 20 лет, а компания ATSC способна осуществлять ремонт самолетов собственными силами при условии наличия запчастей.