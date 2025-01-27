Bloomberg: администрация Трампа не будет участвовать в восстановлении Украины

По словам западного дипломата, новая американская администрация полагает, что этим займется частный сектор

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в том, чтобы участвовать в восстановлении Украины после завершения конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на западного дипломата.

По его словам, новая американская администрация дала понять, что не собирается напрямую участвовать в такой инициативе, полагая, что этим займется частный сектор.

21 января президент США не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "в любое время". В то же время он допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.

Как отметил ранее Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.