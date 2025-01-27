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Обстановка в мире в этом году будет нестабильной, не исключено, что часть западных «элит» попытается развязать новый международный конфликт. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Наступивший год будет неспокойным, поскольку именно сейчас идет слом старой мировой системы, основанной на гегемонии Запада во главе США, однополярный мир заменяется многополярным. Данная ситуация нравится на Западе не всем, поэтому существуют риски, что часть так называемых «западных элит» попытаются воспрепятствовать этому, развязав новый военный международный конфликт.

Конечно, нельзя исключать того, что часть западных элит, так называемых элит, предпримет какие-либо действия, чтобы развязать тот или иной международный конфликт.

— приводят РИА Новости слова директора СВР.

Ранее Нарышкин заявил, что Запад входит в период «междоусобиц», в которых по привычке будут видеть «руку Москвы». Грозит это не только США, но и Европе, чему уже есть доказательства. Приход Трампа к власти разделил Соединенные Штаты пополам, а его указы только подливают масло в огонь. Западные эксперты говорят, что в этом году возможны столкновения сторонников и противников нового президента.

В Европе ситуация не лучше, здесь точкой раздора служит Украина во главе с бесноватым Зеленским. Раскол в рядах Евросоюза уже произошел, пока он не так сильно виден, но со временем возникшая трещина будет только расширяться. Словакия и Венгрия — это первые птички, еще несколько стран ЕС ждут действий Трампа. А Брюссель все также во всем обвиняет Россию.