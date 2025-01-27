В Китае испытали тяжелый беспилотник CH-YH1000

Army Recognition: В Китае испытали беспилотный транспортный самолет CH-YH1000

Разработанный китайской компанией Aerospace CH UAV беспилотный транспортный самолет CH-YH1000 прошел очередной этап испытаний. Самолет выполнил рулежку, пишет Army Recognition.

Тяжелый беспилотник с полной загрузкой выполнял маневры в аэропорту Чжанхэ в провинции Хубэй. «Это испытание, проведенное 19 января 2025 года, знаменует собой значительный шаг вперед в разработке этого беспилотного летательного аппарата, который предназначен для логистических перевозок, оказания чрезвычайной помощи и военной поддержки миссий», — говорится в материале.

В ходе испытаний специалисты проверяли работоспособность основных систем дрона, включая двигатель, тормоза и систему управления. Аппарат показал хорошую устойчивость и способность плавно регулировать скорость.

После тестов создатели CH-YH1000 заявили, что перед первым полетом дрона, который состоится в ближайшие месяцы, в конструкцию внесут ряд изменений. Аппарат способен нести до 1000 килограммов груза, а максимальная взлетная масса самолета — 2300 килограммов. Беспилотник может находиться в воздухе более десяти часов, развивая скорость около 200 километров в час.

В мае 2024 года группа компаний «Тихие Крылья» концерна «Калашников» представила на международном салоне «Комплексная безопасность» беспилотный самолет вертикального взлета и посадки «Легионер-Е33К». Аппарат с электродвигателем предназначен для дистанционного зондирования местности и доставки грузов.