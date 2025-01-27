На верфи ADSB спущен на воду головной патрульный корабль класса "Фаладж-3"

ЦАМТО, 24 января. На верфи Abu Dhabi Ship Building (ADSB, подразделение эмиратской Edge Group) состоялась церемония спуска на воду головного патрульного корабля класса "Фаладж-3" (Falaj-3).

Новый патрульный корабль предназначен для Военно-морских сил ОАЭ.

В мероприятии, состоявшемся 14 января, принял участие командующий ВМС ОАЭ контр-адмирал шейх Саид бин Хамдан бин Мохаммед Аль-Нахайян (Saeed bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan).

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2021 года Министерство обороны ОАЭ заключило с ADSB контракт стоимостью 3,5 млрд. дирхамов (953 млн. долл.) на строительство четырех патрульных кораблей класса "Фаладж-3" для ВМС страны. Все четыре корабля будут построены на верфи в Абу-Даби. Эмиратская компания также будет отвечать за интеграцию боевых систем.

В ноябре 2021 года сингапурская компания ST Engineering объявила о подписании с Abu Dhabi Shipbuilding контракта субподряда, предусматривающего разработку эскизного, рабочего и технологического проектов для строительства четырех кораблей класса "Фаладж-3" для ВМС ОАЭ. Кроме того, сингапурская компания поставит некоторое оборудование и окажет техническую помощь при строительстве головного корабля. По информации Jane's Defence Weekly, проект разрабатывался на базе построенного ST Engineering патрульного корабля класса "Фирлесс".

Церемония резки стали для строительства головного корабля серии состоялась на предприятии ADSB 21 декабря 2022 года, закладки киля – 16 февраля 2023 года.

Согласно информации ADSB, длина патрульного корабля класса "Фаладж-3" составит 60 м, ширина – 9,5 м, водоизмещение – 641 т, экипаж – 39 человек. Корабль будет оснащен четырьмя дизельными двигателями MAN 175D, позволяющими развивать максимальную скорость более 26 узлов, дальность хода составит 2000 морских миль на скорости 16 узлов. В состав вооружения войдут 30-мм АУ и ракеты различных типов. На борту может быть размещена надувная шлюпка с жестким корпусом.