Эксперт Банерджи: США будут избегать провокаций вокруг конфликта на Украине

Вашингтону "придется взять на себя роль переговорщика и проявить волю, чтобы стабилизировать условия, сбалансировав отношения с Москвой", считает индийский эксперт в области международных отношений

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом постарается избежать провокационных шагов, связанных с конфликтом на Украине. Такое мнение высказал ТАСС индийский эксперт в области международных отношений Субхашиш Банерджи.

"США в целом должны понимать, что ненужное вмешательство в конфликт - это не самая разумная стратегия", - сказал он. Как считает эксперт, "бизнес, связанный с конфликтом, может выглядеть очень прибыльным для США, но на самом деле это ухудшит их дипломатический имидж, и поэтому они постараются воздержаться от любых провокаций".

"Все, что они могут сделать, - это создать общую платформу для диалога, привлечь к нему другие ответственные державы и провести обсуждение с целью достижения глобального мира, - добавил он. - Я считаю, что если Трамп действительно намерен разрешить украинский конфликт, то США придется взять на себя роль переговорщика и проявить волю, чтобы стабилизировать условия, сбалансировав отношения с Москвой".

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп поставил перед своим спецпосланником по Украине Китом Келлогом задачу завершить украинский конфликт за 100 дней. По ее оценкам, "заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял Трамп в ходе предвыборной кампании, когда заявлял, что положит конец конфликту до вступления в должность" главы государства.

7 января Трамп допустил, что урегулирование конфликта на Украине может занять больше 24 часов, о которых он заявлял в ходе избирательной кампании. Келлог в свою очередь сообщил, что хотел бы уложиться в 100-дневный срок. 21 января Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ "в любое время", когда ему будет удобно. В то же время новый лидер США допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.

Как отметил ранее Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.