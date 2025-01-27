Войти
Lenta.ru

В США рассказали об итогах Китая за 2024 год в космонавтике

268
0
0
Фото: Florence Lo / Reuters
Фото: Florence Lo / Reuters.

NSF: Китай в 2024 году запустил на 20 процентов больше спутников, чем в 2023-м

Китай в 2024 году запустил 270 спутников, что на 20 процентов больше, чем в 2023-м. Об итогах страны в космонавтике за прошедший год рассказывает американское издание NSF.

Всего в 2024-м КНР провели 68 ракетных пусков, из которых 65 стали успешными. По этому показателю итоги Китая в 2024 и 2023 годах не отличаются.

Росту численности спутниковой группировки способствовало выведение космических аппаратов Qianfan и GuoWang, начавшееся во второй половине 2024-го.

Также в 2025-м году, в частности, должна совершить первый полет многоразовая ракета ZhuQue-3 китайской компании Landspace.

Ранее агентство «Синьхуа» сообщило, что в Китае успешно запустили группу из 18 спутников Qianfan компании Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 13:20
  • 7173
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.01 13:06
  • 1
Игра на поражение: ВСУ атаковали регионы РФ реактивными БПЛА
  • 27.01 11:10
  • 0
Дронов много не бывает
  • 27.01 10:45
  • 0
Кто и как платит за безопасность в Европе и, причём тут Трамп
  • 27.01 09:51
  • 2
Ответ на "Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО"
  • 27.01 09:42
  • 6
Ковальчук: москитный флот для РФ имел бы преимущества перед большими кораблями
  • 27.01 09:15
  • 3
О современном ВМФ РФ, в свете существующих тенденций.
  • 26.01 01:43
  • 2
Нам крылья Родина дала
  • 25.01 20:27
  • 0
Ответ на "В США объяснили уникальность крейсера «Адмирал Нахимов»"
  • 24.01 15:05
  • 3
В ЛНР испытали робота для минирования
  • 24.01 13:49
  • 0
Польский эксцесс
  • 24.01 06:19
  • 3
Рютте: проигрыш Украины обойдется НАТО в триллионы долларов
  • 24.01 06:14
  • 0
Об Украине - сейчас, и почти сто лет назад.
  • 24.01 02:07
  • 1
Ракетные корветы для Индонезии оснастят норвежской пропульсивной системой
  • 24.01 01:59
  • 1
Способность ChatGPT к эмпатии оценили