Трамп заявил, что ошибки Байдена способствовали началу украинского конфликта

Одной из таких ошибок было "позволить ценам на энергоресурсы сильно повыситься", указал президент США

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Новый президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник на посту главы государства Джо Байден "проделал ужасную работу", что привело к началу конфликта на Украине.

"Байден проделал ужасную работу, позволив этой войне начаться. Она не должна была начинаться", - сказал он в первом после инаугурации интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, одной из ошибок Байдена было "позволить ценам на энергоресурсы сильно повыситься". "Если бы он снизил их, то война не началась бы, потому что у [президента России Владимира] Путина не было бы средств", - утверждал Трамп. При этом он отметил, что это "не было основной причиной" начала конфликта.

Выступая ранее по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, Трамп заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на РФ по Украине.