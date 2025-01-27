Трамп выразил надежду на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине

Президент США также заявил, что этот конфликт "не должен был случиться"

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что урегулирования конфликта на Украине удастся добиться дипломатическим путем.

"Я надеюсь на это", - сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на вопрос журналиста о том, будет ли конфликт на Украине урегулирован дипломатическим путем.

Американский лидер также заявил, что конфликт на Украине "не должен был случиться", и его предшественник Джо Байден "совершил ужасную вещь, позволив этому [конфликту] произойти".

По словам Трампа, США на более ранних этапах "легко могли добиться сделки [о мирном урегулировании] и это ничего не стоило бы", однако в определенный момент Владимир Зеленский "решил, что он хочет воевать".

21 января Трамп не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "в любое время", когда ему будет удобно. В то же время новый лидер США допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине. 23 января Трамп выступил с утверждением, что Зеленский готов к переговорам по урегулированию на Украине, а также заострил внимание на серьезных потерях Киева.

Как отметил ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.