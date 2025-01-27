В Китае заявили, что всегда выступали за диалог по Украине

Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй отметил, что Пекин продолжит стоять на стороне мирного диалога

ВАШИНГТОН, 24 января. /ТАСС/. Пекин всегда поддерживал диалог и переговоры с целью поиска политического решения по Украине. Об этом в четверг заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя высказывания американского президента Дональда Трампа о том, что Вашингтон ждет от Пекина содействия в урегулировании украинского конфликта.

"Что касается украинского кризиса, позиция Китая последовательна и предельно ясна. Китай всегда считал, что скорейшее прекращение огня и политическое решение отвечают общим интересам всех сторон", - отметил дипломат.

"Китай всегда выступал за то, что диалог и переговоры являются единственным выходом из украинского кризиса, всегда придерживался объективной и справедливой позиции и привержен содействию миру и диалогу", - добавил Лю Пэнъюй.

Как подчеркнул дипломат, "Китай продолжит стоять на стороне мирного диалога, поддерживать международное сообщество в достижении большего консенсуса, совместно искать практические пути политического урегулирования кризиса, а также играть конструктивную роль в достижении мира".

Трамп, выступая в четверг по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, заверил, что США стремятся поладить с КНР, а также ждут от Китая содействия в урегулировании конфликта на Украине.

Как отметил ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности России, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все для недопущения третьей мировой войны.